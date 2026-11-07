Przewodniczący Rady Starszych Luo Odungi Randa nie przyjął lidera partii Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoki, który przybył do regionu Nyanza w Kenii. Delegacja Musyoki planowała odwiedzić Randę w jego biurze w sali pamięci Ofafa w Kisumu przed podróżą do hrabstw Homa Bay i Migori, jednak do spotkania nie doszło, podaje Nation Kenya.

Sprzeczne wersje

Musyoka powiedział dziennikarzom, że starsi rzekomo otrzymali polecenie, by nie spotykać się z jego delegacją. Polityk Eric Okeyo twierdził, że poprzedniego dnia strony uzgodniły spotkanie 14 przedstawicieli Luo z taką samą liczbą starszych Kamba, ale porozumienie upadło około godziny 19:00.

Randa odrzucił te twierdzenia. Według niego nie otrzymał oficjalnego listu ani innego powiadomienia od Musyoki lub jego zespołu w sprawie planowanego spotkania. Oświadczył także, że rozważa kroki prawne przeciwko Okeyo w związku z rzekomym zniesławieniem i szkodą dla reputacji.

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Stanowisko przewodniczącego Rady

Randa nazwał salę pamięci Ofafa kulturowym sanktuarium społeczności Luo, a nie miejscem wydarzeń politycznych ani symbolicznych wystąpień polityków. Jednocześnie powiedział, że jest gotów spotkać się z delegacją starszych Kamba w swoim domu w Boya, w hrabstwie Nyando, jeśli rozmowa będzie miała charakter wyłącznie kulturowy, a nie polityczny.

Przewodniczący Rady oświadczył, że starsi Luo jednogłośnie zdecydowali się poprzeć reelekcję prezydenta Kenii Williama Ruto w 2027 roku. Powiązał to stanowisko z udziałem społeczności w rządzie szerokiej koalicji i wspomniał o nominacjach państwowych, programie dostępnych cenowo mieszkań oraz projektach infrastrukturalnych. Planowane spotkanie Musyoki z arcybiskupem Mauricem Muhatią, przewodniczącym Konferencji Katolickich Biskupów Kenii, również nie doszło do skutku z powodu jego nieobecności.

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