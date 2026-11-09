Przewodniczący rady lokalnej Maradun Sanusi Dosara oświadczył, że podczas ataku na wieś Gidan-Taba w stanie Zamfara w Nigerii zginęło 12 członków jednej rodziny. Jak powiedział, wśród zabitych byli ojciec, jego żony i małe dzieci.

Pożar w pokoju

Jak informuje Premium Times, atak miał miejsce w sobotę wieczorem. Według lokalnego źródła cytowanego przez Vanguard, rodzina Muhammadu Saniego schroniła się w pokoju, gdy uzbrojeni mężczyźni wkroczyli do społeczności w okręgu Dosara-Birnin-Kaya.

Źródło twierdzi, że napastnicy zażądali od ludzi otwarcia drzwi, a po odmowie podpalili przestrzeń wokół pokoju. Dosara, który w niedzielę poprowadził modlitwę pogrzebową za zmarłych, powiedział, że ludzie zmarli wskutek silnego gorąca, a nie bezpośredniego kontaktu z płomieniami.

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Uprowadzenie mieszkańców

Podczas nalotu uprowadzono również kilku mieszkańców wsi. Według przewodniczącego rady lokalni ochotnicy przechwycili napastników, wdali się z nimi w wymianę ognia i uwolnili część uprowadzonych. Dokładnej liczby uprowadzonych wciąż nie ustalono z powodu napiętej sytuacji w społeczności.

Nigeryjskie media podają różne dane dotyczące liczby zabitych. Dosara poinformował o 12 ofiarach, LEADERSHIP — o 11, a dziennikarz Bakatsine, cytowany przez Daily Post, — o 13 zabitych: Sanim Danwawo i 12 członkach jego rodziny. LEADERSHIP pisał również, że Muhammadu Sani był związany z lokalną grupą ochotników i mógł być celem napastników z powodu sprzeciwu wobec uzbrojonych ugrupowań.

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