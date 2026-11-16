W Niemczech prezes Federalnego Trybunału Obrachunkowego Ansgar Heveling oświadczył, że zniesienie ulg podatkowych o udowodnionej nieskuteczności lub szkodliwych dla klimatu mogłoby uwolnić dla budżetu federalnego 17 mld euro rocznie.

Heveling powiedział o tym gazecie Rheinische Post, informuje Der Spiegel. Jak zaznaczył, niemiecki rząd często nie jest w stanie potwierdzić skuteczności subsydiów, a dla takich programów regularnie brakuje nawet możliwych do zweryfikowania celów.

Obawy dotyczące zadłużenia

Heveling wyraził również zaniepokojenie znacznym udziałem nowego zadłużenia w budżecie federalnym. Stwierdził, że Niemcy są jeszcze w stanie wytrzymać obecną sytuację, jednak nie w dłuższej perspektywie. Jego zdaniem kraj musi powrócić do stabilnego budżetu federalnego.

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Prezes Federalnego Trybunału Obrachunkowego, który kieruje instytucją od roku, wezwał do ponownego rozpatrzenia zmian w mechanizmie hamulca zadłużenia, zapisanych w Ustawie Zasadniczej przed dojściem do władzy koalicji Unii i SPD. Podkreślił potrzebę powrotu do skutecznej zasady ograniczania długu i stwierdził, że fundusze specjalne w dłuższej perspektywie nie są dobrym pomysłem.

Budżet na 2027 rok

Komitet koalicyjny Unii i SPD ma we wtorek omówić nierozstrzygnięte kwestie budżetu na 2027 rok. Komisja Budżetowa Bundestagu osiągnęła już porozumienie w ubiegłym tygodniu, jednak otwarta pozostaje w szczególności kwestia planowanej obniżki podatku od energii elektrycznej dla wszystkich z powodu braku finansowania kompensacyjnego. Ostateczną decyzję w sprawie budżetu federalnego podejmie parlament.

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