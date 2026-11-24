Przewodniczący Komisji Wywiadu Senatu USA Tom Cotton oświadczył, że Kongres powinien zbadać okoliczności dotyczące Nvidii i singapurskiej firmy Megaspeed po powrocie Jensena Huanga na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Nvidii. Jak podaje The Hill, prezydent Donald Trump poparł ponowne powołanie Huanga, a akcje Nvidii wzrosły w poniedziałek o ponad 30%.

Kontrola eksportu chipów

Cotton napisał w serwisie X, że od początku ostrzegał administrację przed ryzykiem pozyskania przez Chiny najnowocześniejszych amerykańskich chipów poprzez przemyt i zdalny dostęp. Senator nazwał spór wokół Nvidii i Megaspeed jedynie częścią szerszego problemu i oświadczył, że Kongres uchwali ponadpartyjne projekty ustaw dotyczące kontroli eksportu chipów, w tym jego Chip Security Act.

Amerykańscy urzędnicy podejrzewają, że Megaspeed, która kupiła od Nvidii zaawansowane chipy o wartości miliardów dolarów, mogła obejść ograniczenia eksportowe. Departament Handlu USA wpisał w tym tygodniu Megaspeed oraz kilka innych firm z Azji Południowo-Wschodniej na handlową czarną listę ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przesłuchanie w Senacie

Huang ma zeznawać przed Komisją Bankową Senatu 3 grudnia. Niektórzy Republikanie wezwali również do przesłuchania sekretarza handlu Howarda Lutnicka w sprawie tego, dlaczego resort wcześniej nie zakazał sprzedaży chipów firmie Megaspeed.

Członek Komisji Bankowej Senatu John Kennedy zasugerował, że Departament Handlu mógł świadomie pozwolić Nvidii i Megaspeed na obejście ograniczeń eksportowych. Wezwał do przesłuchania pod przysięgą Lutnicka i sekretarza skarbu Scotta Bessenta, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działań resortów.

Czytaj nas na