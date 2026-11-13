W Izraelu Arje Deri, lider sefardyjskiej ultraortodoksyjnej partii Szas, rozpoczął wewnętrzną analizę przyczyn słabego wyniku ugrupowania w ostatnich wyborach. Partia straciła około połowy swojej wagi politycznej, informuje Jerusalem Post, powołując się na Walla.

Raporty od lokalnych przedstawicieli

W ubiegłym tygodniu Deri zebrał przedstawicieli partii, w tym urzędników szczebla samorządowego. Polecił im, aby w ciągu około tygodnia przedstawili szczegółowe dane dotyczące wyników głosowania na odpowiednich terenach, analizę przyczyn spadku poparcia oraz propozycje dalszych działań.

Według publikacji Deri podkreślił, że nie chce otrzymywać raportów, które umniejszają skalę porażki lub upiększają sytuację. Wezwał przedstawicieli do sformułowania możliwie najbardziej ostrych i bolesnych wniosków, uznając to za konieczne dla odbudowy partii.

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Dyskusja o wyborcach partii

Szas ma rozbudowaną sieć aktywistów i przedstawicieli w miastach oraz na politycznych obszarach stanowiących jej bastiony. Wcześniej była ona wykorzystywana do mobilizowania wyborców i zwiększania frekwencji w dniu głosowania, a teraz zostanie włączona w analizę przyczyn porażki.

Jeden z rozmówców Walla w partii powiązał utratę poparcia z coraz bardziej radykalną retoryką wokół kwestii poboru do wojska oraz zbliżeniem Szasu ze środowiskiem ultraortodoksyjnym. Jego zdaniem próby dotarcia do tradycyjnych żydowskich wyborców pod koniec kampanii były spóźnione. Wewnątrz partii, jak zauważa Jerusalem Post, coraz częściej mówi się o głębszym kryzysie tożsamości i bazy wyborczej Szasu.

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