Prezes SK Group Chey Tae-won przedstawił strategię „koła zamachowego AI” podczas seminarium dla kierownictwa grupy w Icheon w Korei Południowej. Zakłada ona połączenie działalności grupy w zakresie półprzewodników, infrastruktury i energetyki z nowymi usługami sztucznej inteligencji, informuje Korea Herald.

Od chipów do usług AI

Seminarium SK 2026 odbywało się od czwartku do soboty w Instytucie Badawczym SKMS w Icheon, w prowincji Gyeonggi. Uczestniczyło w nim około 50 menedżerów, w tym wiceprezes wykonawczy Chey Jae-won i przewodniczący rady SK Supex Chey Chang-won.

Chey Tae-won wezwał spółki zależne do wyjścia poza tradycyjne modele biznesowe i ponownego wyobrażenia sobie grupy jako firmy działającej w sektorze AI. Według niego w erze sztucznej inteligencji żadna firma nie może robić wszystkiego samodzielnie, dlatego potrzebna jest otwarta współpraca z globalnymi partnerami, aby wzmacniać możliwości i przyspieszać rozwój.

Zgodnie ze strategią chipy AI firmy SK mają wspierać rozbudowę fabryk AI. Zdaniem grupy zwiększy to popyt na energię elektryczną, infrastrukturę energetyczną i usługi, a wzrost w tych obszarach będzie stymulować nowe inwestycje w półprzewodniki i innowacje.

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Transformacja operacji

SK zamierza również rozszerzać swoją obecność w dziedzinie modeli i aplikacji AI oraz uczestniczyć w tak zwanej gospodarce tokenowej, w której zasoby obliczeniowe i usługi sztucznej inteligencji mogą być przedmiotem handlu.

Uczestnicy seminarium omówili nowe możliwości i potencjalne ryzyka, a także uzgodnili kontynuację inicjatywy Portfolio Rebalancing 2.0 w celu optymalizacji nieefektywnych operacji i wzmocnienia kluczowych obszarów działalności. Grupa planuje rozszerzać praktyczne zastosowanie AI w swoich procesach, aby zwiększać produktywność i rentowność.

SK hynix modernizuje swoje „inteligentne” fabryki, wykorzystując AI i cyfrowe bliźniaki do poprawy efektywności produkcji. SK Innovation wdrożyła w kompleksie Ulsan CLX ontologiczną mapę procesów, która łączy dane dotyczące urządzeń i operacji w celu poprawy wyników produkcyjnych. SK Telecom automatyzuje zarządzanie sieciami i usługami, a SK Gas wykorzystuje AI do analizy warunków rynkowych i systematyzowania wiedzy operacyjnej.

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