W Brazylii prezes Federalnego Sądu Najwyższego Edson Fachin 24 października dał Najwyższemu Sądowi Wyborczemu trzy godziny na wyjaśnienie ograniczeń dotyczących przewozu rdzennych wyborców do lokali wyborczych. Decyzję podjęto dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich, zaplanowaną na 25 października.

Jak informuje The Rio Times, Fachin nie zawiesił postanowienia sądu wyborczego, lecz jedynie zażądał wyjaśnień. Wniosek wpłynął po wystąpieniu prokuratora generalnego Brazylii Paulo Goneta, który wnosił o przywrócenie orzeczenia Piątego Federalnego Sądu Cywilnego stanu Pará w sprawie planu transportu.

Wcześniejsze zatwierdzanie transportu

23 października prezes Najwyższego Sądu Wyborczego Cássio Nunes Marques orzekł, że każda operacja przewozu wyborców przez organy federalne wymaga uprzedniej zgody właściwego sędziego wyborczego. We wnioskach należało wskazać pojazdy, kierowców, harmonogramy, trasy i miejsca wejścia.

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Zasada dotyczyła Narodowej Fundacji Ludów Rdzennych Funai, Specjalnego Sekretariatu ds. Zdrowia Ludów Rdzennych Sesai oraz Ministerstwa Ludów Rdzennych. Sąd nie zgodził się automatycznie uznawać ich łodzi i samochodów za dopuszczone do przewozów.

Złagodzenie procedury

Później, 24 października, Nunes Marques częściowo zmienił swoją decyzję. Sędziowie mogą teraz zatwierdzać przewozy na podstawie planów operacyjnych opracowanych według okręgów wyborczych, a nie osobno dla każdej podróży. Jednocześnie zgoda sądu pozostaje obowiązkowa.

Regionalnym sądom wyborczym polecono również przyjmować wnioski złożone z opóźnieniem i rozpatrywać możliwość ich realizacji w każdym przypadku z osobna. Według publikacji w pierwszej turze 4 października wskaźnik nieuczestniczenia w głosowaniu wśród rdzennych wyborców wyniósł 26%, podczas gdy w całym kraju — 20%.

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