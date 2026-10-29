Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Izraela, sędzia Noam Sohlberg, polecił szefowi służby bezpieczeństwa wewnętrznego Shin Bet, Dawidowi Ziniemu, sprawdzić informacje o możliwym zagranicznym finansowaniu, które mogło być skierowane na wpływanie na wybory w kraju.

Podejrzenia dotyczące finansowania

Jak podaje Jerusalem Post, sprawdzenie dotyczy podejrzeń, że arabskie struktury kierowały duże sumy pieniędzy na nielegalne zwiększenie frekwencji wyborczej w sektorze arabskim. W nagłówku materiału publikacja wskazuje, że podejrzenia dotyczą także możliwego finansowania z Kataru i Turcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o gotówce

Zgodnie z dodatkowym opisem materiału Sohlberg w liście do Ziniego powołał się na poważne podejrzenia dotyczące zagranicznej ingerencji w proces wyborczy. Shin Bet sprawdzi również doniesienia o przechwyconych kopertach z gotówką oraz kartach do głosowania partii Ra'am.

Chodzi o sprawdzenie doniesień i podejrzeń, a nie o stwierdzone naruszenia ani udowodnioną zagraniczną ingerencję.

Czytaj nas na