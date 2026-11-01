W Izraelu przewodniczący komisji wyborczej, sędzia Sądu Najwyższego Noam Sohlberg, oświadczył, że nawet jeśli potwierdzą się podejrzenia dotyczące zewnętrznej ingerencji, nie podważy to integralności procesu wyborczego ani wyników wyborów parlamentarnych jako całości. Informuje o tym PBS NewsHour.

Służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, na wniosek komisji wyborczej, rozpoczęła dochodzenie w sprawie możliwego zewnętrznego wpływu na głosowanie. Likud premiera Binjamina Netanjahu bez przedstawienia dowodów twierdził, że partie arabskie rzekomo „ukradły” wybory, w których jego blok stracił większość parlamentarną.

Likud zakwestionował również stanowisko przewodniczącego komisji wyborczej. Partia oświadczyła, że nie jest jasne, jak można uznawać istnienie poważnych zarzutów i jednocześnie twierdzić, że nie wpłyną one na ostateczny wynik.

Sprawa domniemanego przekupstwa

W niedzielę policja złagodziła ograniczenia wobec dwóch z trzech podejrzanych w sprawie dotyczącej domniemanego przekupywania wyborców. Przed otwarciem lokali wyborczych 27 października zatrzymano trzech aktywistów politycznych z kopertami gotówki, która według organów ścigania mogła zostać wykorzystana do przekupienia wyborców. Dwa dni później policja zatrzymała kolejnych czterech podejrzanych.

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Organy ścigania oświadczyły, że zatrzymani są powiązani z islamistyczną partią Raam, jednak partia temu zaprzeczyła. Sędzia zakwestionował lub odrzucił wnioski policji o dalsze ograniczenia wobec trzech podejrzanych. Jeden z nich został zwolniony na nieokreślonych warunkach, drugi pozostał w areszcie domowym przez osiem dni, a areszt trzeciego przedłużono o dwa dni.

Podział miejsc w Knesecie

Blok sojuszników Netanjahu zdobył 53 miejsca w 120-osobowym Knesecie, podczas gdy blok partii kierowany przez jego głównego rywala, Gadiego Eisenkota, uzyskał 48 mandatów. Partie arabskie, w tym Raam, zdobyły kolejne 19 miejsc. Łącznie przeciwnicy Netanjahu mają wystarczającą liczbę mandatów, aby utworzyć nowy rząd, choć nie wiadomo, czy zdołają osiągnąć porozumienie.

Lider Raam Mansour Abbas, którego partia zdobyła osiem miejsc, nazwał zatrzymania niedemokratycznymi i próbą wpłynięcia na wyniki wyborów. Eisenkot oskarżył Netanjahu o zorganizowaną kampanię mającą na celu delegitymizację głosowania poprzez sugestie, że Katar wspierał opozycję. Katar zaprzeczył finansowaniu działań mających wpłynąć na wynik wyborów.

Wyniki mają zostać oficjalnie zatwierdzone w środę. Następnie prezydent Icchak Herzog przeprowadzi konsultacje z partiami i wybierze kandydata, który jego zdaniem ma największe szanse na utworzenie rządu koalicyjnego.

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