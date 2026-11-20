Naukowcy, którzy przeanalizowali ponad 91 tysięcy obserwacji w badaniach medycznych w Chinach i Korei Południowej, wykryli związek między bólami głowy a gorszą samooceną słuchu wśród osób w wieku 45 lat i starszych. Jak informuje News-Medical, po uwzględnieniu szeregu czynników medycznych i behawioralnych osoby zgłaszające bóle głowy miały w przybliżeniu o 70% wyższe szanse na zgłoszenie zaburzeń słuchu.

Dane z dwóch krajów

Pracę opublikowano w czasopiśmie BMC Public Health. Naukowcy wykorzystali 61 795 obserwacji z Chińskiego Podłużnego Badania Zdrowia i Emerytury z lat 2011–2018, a także 29 853 obserwacje z Południowokoreańskiego Podłużnego Badania Starzenia się z lat 2012–2018. Jedna osoba mogła uczestniczyć w ankietach w kilku falach badania.

Uczestnicy samodzielnie oceniali swój słuch w pięciopunktowej skali. Na potrzeby analizy przekrojowej oceny „zły” i „dostateczny” zaklasyfikowano jako zaburzenia słuchu, a pozostałe jako dobry lub doskonały słuch. Po skorygowaniu o wiek, wykształcenie, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, ból barku i zapalenie stawów bóle głowy wiązały się z o 69% wyższymi szansami na samooceniane zaburzenia słuchu w Chinach oraz o 75% wyższymi w Korei Południowej.

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Niewielka różnica w analizie długoterminowej

Oddzielnie naukowcy przeanalizowali dane 7 042 chińskich uczestników, którzy ukończyli wszystkie cztery fale ankiety. U osób zgłaszających bóle głowy średnia ocena słuchu była niższa o 0,17 punktu w pięciopunktowej skali. Autorzy zaznaczyli, że taka różnica prawdopodobnie nie będzie odczuwalna dla pojedynczej osoby, jednak może mieć znaczenie na poziomie populacji.

Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie ustala, czy bóle głowy poprzedzają pogorszenie słuchu ani czy istnieje między nimi związek przyczynowy. Uczestnicy zgłaszali oba wskaźniki podczas tych samych wywiadów, co mogło wpłynąć na wyniki. Wśród innych ograniczeń autorzy wskazali nieuwzględnione stosowanie leków mogących uszkadzać słuch, możliwe obciążenie próby oraz brak ważenia danych. Badacze uważają, że potrzebne są badania prospektywne z obiektywną oceną słuchu, które uwzględnią również wpływ hałasu, leki i używanie aparatów słuchowych, zanim zostanie oceniona możliwość wykorzystania pytań o bóle głowy w badaniach przesiewowych.

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