W japońskim mieście Naha główna sala Seiden zamku Shuri zostanie otwarta dla zwiedzających 23 listopada po rządowej ceremonii z okazji zakończenia prac restauratorskich. Wnętrze budowli, odrestaurowanej po pożarze w 2019 roku, dzień wcześniej pokazano mediom, informuje The Japan Times.

Tron i wystrój trzech kondygnacji

Wnętrze głównej sali ma trzy kondygnacje. W centrum pierwszej i drugiej kondygnacji znajduje się tron Usasuka, gdzie władcy Królestwa Riukiu prowadzili sprawy państwowe i organizowali ceremonie.

Druga kondygnacja jest ozdobiona elementami inspirowanymi kulturą chińską — złotymi kolumnami z smokami oraz lśniącymi czarnymi lakierowanymi balustradami. Na górnej ścianie umieszczono tablicę o wysokości 1,4 metra i szerokości 3,5 metra z inskrypcją inspirowaną listem chińskiego cesarza.

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Zmiany podczas restauracji

Podczas odbudowy wykorzystano wiedzę zdobytą po restauracji z 1992 roku. Tło tablicy zmieniono z czerwonego, cynobrowego, na żółte, a pozłacane motywy smoków odtworzono jako rzeźby, a nie przedstawienia.

Tron Usasuka na pierwszym piętrze ozdobiono wiszącymi elementami ze smokami wyhaftowanymi tradycyjną techniką oraz jasnymi dekoracyjnymi koralikami. Przed otwarciem w sali zainstalowano także tablice informacyjne o wystroju i historycznym wykorzystaniu pomieszczeń.

Zwiedzanie wnętrza wymaga wcześniejszej rezerwacji. Według fundacji Okinawa Churashima, która zarządza parkiem zamku Shuri, bilety na dzień otwarcia zostały już wyprzedane, jednak rezerwacje na terminy od 24 listopada są nadal dostępne.

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