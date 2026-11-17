W Izraelu Ahmad Tibi, przewodniczący Zjednoczonej Listy arabskich partii, został wybrany wicemarszałkiem Knesetu. Jest również liderem partii Ta'al. Nominacja była częścią podziału stanowisk w parlamencie po wyborach, informuje The National.

Zjednoczona Lista i partia Ra'am zdobyły łącznie 19 mandatów po wzroście frekwencji wśród arabskich wyborców. Potencjalnie daje to tym siłom wpływ na utworzenie kolejnego rządu kraju.

Negocjacje koalicyjne

Nowy skład Knesetu złożył przysięgę bez utworzonego rządu. Wybory 27 października pozbawiły premiera Binjamina Netanjahu większości parlamentarnej, jednak jego rywal Gadi Eisenkot również nie ma oczywistej drogi do utworzenia koalicji.

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Prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył Eisenkotowi misję utworzenia rządu. Zjednoczona Lista Tibiego poparła go, ale porozumienie z arabskimi partiami może być drażliwe dla innych potencjalnych członków koalicji. Jeśli Eisenkot nie utworzy gabinetu w ciągu wyznaczonych 28 dni, możliwość stworzenia koalicji prawdopodobnie otrzyma Netanjahu. Jeśli on również nie odniesie sukcesu, utworzenia rządu może spróbować inny kandydat, a w razie niepowodzenia zostaną zarządzone nowe wybory.

Komisja Spraw Zagranicznych i Obrony

Na przewodniczącego parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony powołano lidera prawicowej partii Yisrael Beiteinu, Awigdora Liebermana. Oświadczył, że planuje wezwać na posiedzenie szefów izraelskiej armii, wywiadu Mosad, służby bezpieczeństwa Szin Bet oraz komisarza policji.

Lieberman oświadczył, że między policją a Szin Bet istnieje zbyt wiele luk, które nazwał nierozsądnymi i nielogicznymi. Według niego komisja rozpatrzy również doniesienia o możliwej zagranicznej ingerencji, w tym próbach wpływania na wybory, a także kwestie służby wojskowej i ustawy o poborze.

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