Frakcja Kuomintangu w parlamencie Tajwanu dąży do uchwalenia do piątku w trzecim czytaniu projektu ustawy o wypłacie każdej osobie 20 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 608 dolarów amerykańskich, jeszcze w tym roku. Inicjatywa nosi nazwę „specjalna ustawa o wspólnym podziale osiągnięć gospodarczych i stabilizacji poziomu życia ludności”, informuje Taipei Times.

Propozycja Kuomintangu

W ubiegłym miesiącu frakcja Kuomintangu zaproponowała zwiększenie kwoty wypłaty do 20 tys. dolarów tajwańskich na osobę i przeprowadzenie jej w tym roku. Pierwsze czytanie projektu ustawy 16 października poparli deputowani Kuomintangu i Tajwańskiej Partii Ludowej, którzy wspólnie mają większość w parlamencie.

Sekretarz generalna frakcji Hsu Yu-chen oświadczyła, że projekt ustawy ma zostać skierowany do negocjacji między partiami. Według niej dochody podatkowe rządu w tym roku znacznie przekroczyły pierwotne szacunki, dlatego środki te należy zwrócić ludziom.

Z przytoczonych przez nią danych Ministerstwa Finansów wynika, że na koniec ubiegłego miesiąca faktyczne dochody podatkowe rządu centralnego osiągnęły 2,857942 bln dolarów tajwańskich. To o 790,721 mld więcej niż planowany wskaźnik za pierwsze 10 miesięcy roku, wynoszący 2,067221 bln dolarów tajwańskich.

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Stanowisko rządu i banku centralnego

Hsu Yu-chen oświadczyła, że wypłata po 20 tys. dolarów tajwańskich będzie wymagała około 471,4 mld dolarów tajwańskich, czyli mniej niż połowy wskazanej nadwyżki dochodów. Kuomintang popiera również stworzenie stałych ram prawnych dla powszechnych wypłat, które określałyby warunki ich uruchomienia, źródła finansowania oraz procedury dystrybucji środków.

Jednocześnie sekretarz generalny Yuan Wykonawczego Chang Tun-han zaznaczył, że projekty ustaw zaproponowane lub uchwalone przez parlament w ciągu ostatniego miesiąca mogą zwiększyć wydatki państwowe o około 600 mld dolarów tajwańskich. Rząd nalega na trzy zasady: nie zaciągać dodatkowego długu, nie ograniczać innych programów oraz działać zgodnie z ustawodawstwem i konstytucją.

Prezes banku centralnego Yang Chin-long powiedział deputowanym, że powszechna wypłata gotówkowa stała się możliwa dzięki wysokim dochodom podatkowym w tym roku. Jednocześnie uznał za niewłaściwe przekształcanie takiej praktyki w stały mechanizm, zwłaszcza jeśli miałby on być finansowany wyłącznie z długu.

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