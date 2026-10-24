Honduras i Stolica Apostolska 22 października podpisały w Watykanie 25-artykulową umowę, która ustanawia gwarancje prawne dla działalności Kościoła katolickiego, w tym jego szkół, instytucji charytatywnych i nabożeństw. Dokument w Sali Traktatów Pałacu Apostolskiego podpisali prezydent Hondurasu Nasry Asfura oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

Jak informuje The Rio Times, umowa potwierdza osobowość prawną Kościoła oraz jego prawo do samodzielnego zarządzania swoimi sprawami i swobodnego mianowania duchownych. Przewiduje także gwarancje wolności religijnej, w tym wolności kultu, oraz uznaje prawo do odmowy określonych działań ze względu na sumienie.

Tajemnica spowiedzi i działalność duszpasterska

Jedno z postanowień traktatu gwarantuje nienaruszalność tajemnicy katolickiej spowiedzi bez warunków i ograniczeń. Osobno dokument chroni tajemnicę zawodową pracowników duszpasterskich — osób świeckich i pracowników kościelnych zapewniających wsparcie duszpasterskie — w sposób podobny do ochrony tajemnicy spowiedzi.

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Kościół będzie mógł również zakładać placówki edukacyjne i charytatywne oraz sprawować opiekę duszpasterską w instytucjach socjalnych, edukacyjnych, medycznych i penitencjarnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umowa przewiduje wspieranie opieki duchowej nad żołnierzami i funkcjonariuszami policji.

Umowa nadal wymaga ratyfikacji

Podpisany dokument nie wszedł w życie od razu. Strony muszą zakończyć własne procedury zatwierdzające, po czym umowa zacznie obowiązywać w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

W skład delegacji Hondurasu weszli minister spraw zagranicznych Mireya Agüero de Corrales, minister ds. prezydentury Juan Carlos García Medina oraz ambasadorka przy Stolicy Apostolskiej Gilliam Noemí Gómez Gífarro. Ze strony Watykanu w ceremonii uczestniczyli również sekretarz ds. relacji z państwami Paul Richard Gallagher oraz urzędnicy Sekretariatu Stanu.

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