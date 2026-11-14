W Hondurasie ogłoszono 36-miesięczny stan nadzwyczajny dla środowiska w Rezerwacie Biosfery Río Plátano, największym obszarze chronionym w kraju. Dekret prezydencki wydany 10 listopada przewiduje przeznaczenie 1,5 mld honduraskich lempirów, czyli ponad 55 mln dolarów, w ciągu trzech lat na powstrzymanie degradacji środowiska, podaje Mongabay.

Finansowanie i ochrona terytorium

Doradca prawny prezydenta Roberto Sacapa oświadczył, że inicjatywa ma przekształcić reagowanie na zagrożenia w format stałej pracy z określonymi zasobami i odpowiedzialnością instytucjonalną. W działaniach wezmą udział Sekretariat Zasobów Naturalnych i Środowiska, Sekretariat Obrony Narodowej oraz Instytut Ochrony Lasów.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem instytucje te będą koordynować zasoby i możliwości w celu ochrony lasów, bioróżnorodności i ekosystemów rezerwatu. Edgard Herrera Scott, dyrektor programu Wildlife Conservation Society w Hondurasie, przypuszcza, że środki mogą zostać skierowane na wzmocnienie obecności organów ścigania w strefie rdzeniowej tego obszaru, w tym na utworzenie nowych posterunków patrolowych.

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Zagrożenia dla Río Plátano

Rezerwat o powierzchni ponad 832 tys. hektarów znajduje się w departamentach Gracias a Dios, Colón i Olancho, w pobliżu granicy z Nikaraguą. Mieszkają tam rdzenne społeczności Miskito, Pech i Garifuna. Część terytorium wpisano na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1982 roku, a od 2011 roku znajduje się ono na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu.

Według materiału odległe położenie rezerwatu czyni go podatnym na wylesianie, nielegalny handel narkotykami, rozwój hodowli zwierząt, wydobycie złota, handel dzikimi zwierzętami oraz budowę dróg. Instytut Ochrony Lasów poinformował, że w latach 2023–2025 wycięto tam co najmniej 6691 hektarów lasu.

W 2024 roku Narodowa Rada Obrony i Bezpieczeństwa Hondurasu już ogłosiła stan nadzwyczajny dla wszystkich lasów kraju w ramach decyzji o zerowym wylesianiu. Jednocześnie grupy ekologiczne krytykowały realizację tej inicjatywy, wskazując, że wylesianie nadal zagraża obszarom chronionym.

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