W Niemczech honorowy prezydent Bayernu Monachium Uli Hoeneß stwierdził, że napastnik Jamal Musiala może nie wrócić do poziomu gry, który prezentował wcześniej. Poinformował o tym BBC Sport, powołując się na wywiad Hoeneßa dla bawarskiego nadawcy BR24.

Stan piłkarza

23-letni reprezentant Niemiec dwukrotnie zasłabł w ciągu czterech dni podczas przygotowań przedsezonowych. Później okazało się, że ma uleczalne zaburzenie neurologiczne.

Według Hoeneßa choroby tej nie można po prostu wyleczyć, jednak można ją do pewnego stopnia kontrolować za pomocą leków. Dodał, że Bayern będzie wspierał Musialę, którego kontrakt z klubem obowiązuje do 2030 roku.

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Występy dla Bayernu

W obecnym sezonie Musiala strzelił dwa gole w czterech meczach Bayernu we wszystkich rozgrywkach. Od września nie grał z powodu urazu ścięgna podkolanowego, lecz niedawno wrócił do treningów.

Były kapitan Bayernu i reprezentacji Niemiec Lothar Matthäus zasugerował, że Hoeneß takimi słowami próbował zmotywować zawodnika. Musiala dołączył do monachijskiego klubu w 2019 roku po akademii Chelsea. Od tego czasu zdobył 71 bramek i zaliczył 38 asyst w 235 meczach, a na Euro 2024 współdzielił tytuł najlepszego strzelca turnieju.

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