Hongkoński Urząd Monetarny (HKMA) i międzybankowa sieć Swift pracują nad testowaniem płatności transgranicznych w różnych walutach z wykorzystaniem tokenizowanych depozytów. Do inicjatywy dołączyły HSBC, Standard Chartered i Bank of China, informuje CoinDesk.

Łączenie platform płatniczych

W ramach inicjatywy planowane jest połączenie rejestru blockchain Swift z Project Ensemble — hongkońską platformą rozliczeń z wykorzystaniem tokenizowanych aktywów i depozytów. Projekt ma charakter badawczy: uczestnicy będą analizować, jak tokenizowane depozyty mogą wspierać międzynarodowe operacje dostępne przez całą dobę.

Tokenizowane depozyty to środki na rachunkach bankowych odzwierciedlone w blockchainie. Różnią się od stablecoinów, które emitują prywatne firmy. Mechanizm ten może potencjalnie umożliwić bankom realizowanie płatności transgranicznych w trybie 24/7, przy zachowaniu relacji depozytowych i relacji z klientami w ramach systemu bankowego.

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Kontynuacja prac nad walutami cyfrowymi

Hongkong i Swift współpracują od 2023 roku, kiedy rozpoczęły badanie możliwości interoperacyjności systemów walut cyfrowych banków centralnych. Waluty cyfrowe banków centralnych to cyfrowe wersje walut narodowych emitowane przez banki centralne.

Swift, który łączy ponad 11 500 instytucji finansowych na świecie, oświadczył, że dąży do połączenia nowych systemów płatniczych między krajami. Tego samego dnia JPMorgan i singapurski bank DBS poinformowały o połączeniu swoich blockchainowych sieci depozytowych, co pozwala zatwierdzonym klientom przekazywać tokenizowane dolary amerykańskie między Singapurem a Stanami Zjednoczonymi, także w weekendy.

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