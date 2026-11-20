Hongkong zaproponował rozszerzenie systemu licencjonowania działalności związanej z kryptowalutami na brokerów, doradców inwestycyjnych, zarządzających aktywami oraz depozytariuszy aktywów cyfrowych. Projekt ustawy przewiduje objęcie nadzorem Hongkońskiej Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych większej liczby uczestników rynku.

Licencje i rejestracja

Projekt Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 przewiduje, że firmy świadczące takie usługi na terytorium Hongkongu będą musiały uzyskać licencję lub zarejestrować się w Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych. Banki oraz operatorzy systemów przechowywania wartości, regulowani przez Hongkoński Urząd Monetarny, również będą musieli zarejestrować się w komisji przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.

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Jak informuje CoinDesk, nowe wymogi mają objąć branżę kryptowalutową standardami podobnymi do tych obowiązujących w tradycyjnych usługach finansowych. Wśród nich są kryteria kompetencji zawodowych i rzetelności dla licencjonowanych firm.

Kolejny etap

Inicjatywa uzupełnia obowiązujący system regulacyjny Hongkongu: licencjonowanie giełd kryptowalut wprowadzono tam w 2023 roku, a emitentów stablecoinów — w sierpniu 2025 roku. Dyrektor generalna Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Julia Leung oświadczyła, że propozycja ma wzmocnić ochronę inwestorów i ustanowić jaśniejsze zasady dla firm z sektora aktywów cyfrowych. Pierwsze czytanie projektu ustawy w Radzie Legislacyjnej Hongkongu zaplanowano na 2 grudnia; dokument nie stał się jeszcze prawem.

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