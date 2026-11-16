W Hongkongu 16 listopada uruchomiono funkcje rozpoznawania twarzy oparte na sztucznej inteligencji w sieci kamer monitoringu wizyjnego. Nowe narzędzia stały się częścią policyjnej operacji SmartView, która ma wzmocnić monitorowanie miejsc publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i zapobiegania przestępczości, poinformował Channel NewsAsia.

Możliwości systemu

Komisarz policji Joe Chow oświadczył, że technologia ma wzmocnić możliwości istniejącego już systemu nadzoru i służyć jako ochrona dla przestrzegających prawa obywateli. Według sekretarza ds. bezpieczeństwa Chrisa Tanga, który przedstawił to ustawodawcom w ubiegłym roku, funkcje AI będą wykorzystywane do obserwowania tłumów, odczytywania tablic rejestracyjnych pojazdów i śledzenia osób podejrzanych o przestępstwa.

Rozbudowa sieci kamer

Od uruchomienia SmartView w 2024 roku policja zainstalowała w Hongkongu około 5 tys. kamer monitoringu. Organy ścigania wiążą ich wykorzystanie z wykryciem niemal 2,2 tys. spraw i ponad 2,8 tys. aresztowań.

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Zgodnie z dokumentami złożonymi w organie ustawodawczym władze planują zwiększyć liczbę kamer do 60 tys. do 2028 roku. Jeden z mieszkańców, z którym rozmawiała AFP, wyraził obawy dotyczące możliwego niewłaściwego wykorzystania systemu i gromadzenia danych o twarzach. Inny mieszkaniec stwierdził, że takie dane powinny być wykorzystywane w sposób przejrzysty. Chow powiedział lokalnym mediom, że policja rozumie te obawy i że nowy system nie będzie nadużywany.

Dyskusja o nadzorze biometrycznym

Chiny już szeroko wykorzystują AI w systemach nadzoru, co budzi obawy międzynarodowych organizacji praw człowieka. Australijski Instytut Polityki Strategicznej w raporcie z ubiegłego roku ostrzegał, że takie narzędzia umożliwiają chińskiemu rządowi automatyzowanie cenzury, wzmacnianie inwigilacji i uprzednie tłumienie sprzeciwu. W 2024 roku Unia Europejska zakazała stosowania systemów zdalnej identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym w miejscach publicznych do celów egzekwowania prawa, przewidując odrębne wyjątki.

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