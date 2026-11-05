Sąd w Hongkongu skazał 30-letniego prodemokratycznego aktywistę Joshuę Wonga na 10 lat więzienia za zmowę z zagranicznymi siłami na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Jak podaje BBC News, Wong wcześniej przyznał się do winy w związku z najnowszymi zarzutami postawionymi mu w ubiegłym roku.

Wong przebywa w areszcie już od sześciu lat i obecnie odbywa karę za działalność wywrotową. Miał zostać zwolniony na początku przyszłego roku, gdy postawiono mu najnowsze zarzuty. Sędzia orzekł, że dwa miesiące i dwa dni nowej 10-letniej kary Wong będzie odbywał równocześnie z obecną karą.

Wersja oskarżenia

Prokuratorzy oświadczyli, że Wong wraz z innymi aktywistami, w tym przebywającym na emigracji Nathanem Lawem, lobbował za wprowadzeniem zagranicznych sankcji i blokad przeciwko Pekinowi. W sądzie mowa była o działaniach w okresie od lipca do końca listopada 2020 roku.

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Wong i Law byli współzałożycielami prodemokratycznej partii Demosisto, która przestała istnieć w 2020 roku — tym samym roku, w którym Pekin wprowadził w Hongkongu ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Krytycy tej ustawy twierdzą, że stłumiła ona sprzeciw, podczas gdy władze nazywają ją niezbędną dla utrzymania stabilności i zaprzeczają osłabieniu autonomii miasta.

Jeden z symboli ruchu protestacyjnego

Joshua Wong stał się znany jeszcze jako nastolatek: w 2011 roku, w wieku 14 lat, współzałożył studencką grupę aktywistyczną Scholarism. W następnym roku organizacja zgromadziła ponad 100 tysięcy osób na proteście przeciwko planom wprowadzenia w szkołach obowiązkowej „edukacji patriotycznej”, po czym władze zrezygnowały z tych zamiarów.

Do 2014 roku Wong stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli hongkońskiego ruchu prodemokratycznego i był wśród uczestników ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa znanego jako „Ruch Parasolek”. Organizacja praw człowieka Amnesty International wcześniej oświadczyła, że nowe oskarżenie odzwierciedla obawy władz dotyczące znanych dysydentów i ich gotowość do przetrzymywania ich za kratami tak długo, jak to możliwe.

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