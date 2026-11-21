Zawodnik Aprilii Marco Bezzecchi zdobył pole position do Grand Prix Portugalii MotoGP w Portimao, ustanawiając rekord okrążenia na torze Algarve. W kwalifikacjach przejechał okrążenie w czasie 1 minuty i 37,201 sekundy, wyprzedzając o niemal pół sekundy zawodnika Ducati Marca Marqueza, informuje Channel NewsAsia.

Bezzecchi przed Marquezem

W pochmurnej sesji Q2 Marquez początkowo prowadził w tabeli wyników, jednak Bezzecchi uzyskał najlepszy czas i wywalczył pierwsze miejsce na starcie. Z pierwszego rzędu wraz z nimi wystartuje Fabio Di Giannantonio z VR46 Racing.

Bezzecchi nazwał ten dzień trudnym z powodu nietypowych i wymagających, w porównaniu z treningami, warunków. Jak powiedział, w kwalifikacjach postanowił podjąć większe ryzyko, ponieważ pozycja startowa ma znaczenie zarówno dla sprintu, jak i głównego wyścigu.

Z siódmego miejsca wystartuje Jorge Martin z Aprilii. Aby pozostać w walce o tytuł do finałowej rundy w Walencji, po Portugalii musi tracić do Marqueza nie więcej niż 36 punktów. Przed dwoma ostatnimi rundami Marquez ma 60 punktów przewagi nad Martinem, a łącznie do zdobycia pozostają 74 punkty. Może zdobyć swój ósmy tytuł MotoGP w przypadku zwycięstwa w sprincie.

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Wypadek w pierwszej części kwalifikacji

Czwarty wynik uzyskał Raul Fernandez z Trackhouse. Drugi rząd pola startowego zajmą także Alex Marquez z Gresini Racing oraz Pedro Acosta z KTM.

Sesję Q1 przerwano czerwonymi flagami po upadku zawodnika Hondy Diogo Moreiry: Brazylijczyk został wyrzucony z motocykla, ale uniknął poważnych obrażeń. Moreira natychmiast wstał, a jego najlepsze okrążenie wystarczyło do awansu do Q2 wraz z Ikerem Lecuoną, który zastępuje kontuzjowanego Francesco Bagnaię w Ducati.

Organizatorzy przenieśli sprint na godz. 14:30 czasu lokalnego, o 30 minut wcześniej niż planowano. Powodem była prognoza złej pogody, przez którą śmigłowiec medyczny mógł nie być w stanie wystartować.

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