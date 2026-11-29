Zawodnik zespołu Trackhouse Raul Fernandez wygrał Grand Prix Walencji, ostatni wyścig sezonu MotoGP, który odbył się 29 listopada na torze Circuit Ricardo Tormo w Hiszpanii. Drugie miejsce zajął świeżo upieczony mistrz Marc Marquez, a trzeci był Pedro Acosta z KTM.

Ostatni wyścig Marqueza

Runda w Walencji była ostatnim wyścigiem w karierze Marqueza w MotoGP. Wcześniej ogłosił, że zakończy starty po finale sezonu. Na pożegnalny wyścig Ducati przygotowało dla zawodnika motocykl w czerwono-złotym malowaniu, a sam Marquez wystąpił w złotym kasku.

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Było to poświęcone jego ósmemu tytułowi mistrza MotoGP oraz dziesiątemu tytułowi mistrza świata w ogóle. Członkowie zespołów wszystkich uczestników ustawili się w alei serwisowej, aby uhonorować Marqueza, gdy opuszczał garaż.

Nieobecność Alexa Marqueza

Brat Marqueza, Alex, nie wystartował z powodu ciężkiego skurczu oskrzeli, przez który trafił do szpitala. Jednocześnie wrócił na tor i objął starszego brata, gdy ten opuszczał garaż. Według Reutersa, opublikowanego przez Channel NewsAsia, wyścig w Walencji był także pożegnaniem MotoGP z erą motocykli klasy 1000 cm³.

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