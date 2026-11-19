Kierowca Ferrari Lewis Hamilton przed Grand Prix Las Vegas oświadczył, że nie ma problemów z zaufaniem do zespołu, choć w dwóch z ostatnich czterech wyścigów nie zastosował się do jego instrukcji dotyczących pit stopów. Informuje o tym The Guardian.

Decyzje dotyczące pit stopów

Podczas Grand Prix Singapuru w październiku siedmiokrotny mistrz świata zignorował polecenie zespołu, by zjechać na pit stop w okresie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. W tym samym czasie zatrzymać się miał również jego partner zespołowy Charles Leclerc. Hamilton uważał, że zdoła przejechać wyścig z jednym pit stopem, jednak pod koniec rywalizacji jego zużyte opony straciły przyczepność do toru. Spadł z trzeciego na szóste miejsce, później przyznał się do odpowiedzialności za tę decyzję i przeprosił zespół.

Podczas poprzedniej rundy w Brazylii Hamilton również nie zastosował się do późnego wezwania zespołu, by zjechać po opony przejściowe. Jak powiedział, poinformowano go, że warunki pogodowe się nie zmienią, a on sam odczuwał wystarczającą przyczepność. Gdy deszcz się nasilił, Brytyjczyk wypadł z toru podczas próby wyprzedzenia Liama Lawsona z Racing Bulls i ukończył wyścig na dziewiątym miejscu. Hamilton oświadczył, że zespół nie poinformował go o silniejszym deszczu w pierwszej części okrążenia.

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Komunikacja i rywalizacja z Leclerkiem

Kierowca podkreślił, że sytuacje te nie są związane z brakiem zaufania między nim a inżynierami, a zespół nadal poprawia komunikację. Osobno pochwalił pracę swojego inżyniera wyścigowego Carlosa Santiego i powiedział, że Ferrari działa spójnie i zmierza w tym samym kierunku.

Hamilton nie spodziewa się też nowych problemów w rywalizacji z Leclerkiem. Po incydencie podczas Grand Prix Meksyku, gdzie próba wyprzedzenia partnera zespołowego przez Monakijczyka przeszkodziła obu kierowcom, szef Ferrari Fred Vasseur wyraził niezadowolenie z działań zawodników. W Brazylii Hamilton i Leclerc omówili sytuację. Przed rundą w Las Vegas Brytyjczyk oświadczył, że rozumieją wzajemne granice i mają wspólny cel — osiągnąć najlepszy wynik dla zespołu.

Hamilton przystępuje do wyścigu na czwartym miejscu w mistrzostwach świata, tracąc jeden punkt do swojego byłego partnera z Mercedesa, George'a Russella. Mistrzem sezonu został Kimi Antonelli po Grand Prix Meksyku.

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