Hiszpański zawodnik Ducati Marc Marquez przedwcześnie zapewnił sobie mistrzostwo MotoGP w 2026 roku podczas Grand Prix Portugalii. Zajął ósme miejsce i zdobył tytuł na jedną rundę przed końcem sezonu, wyrównując osiągnięcie Giacomo Agostiniego pod względem liczby tytułów w klasie królewskiej — po osiem. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Ósme miejsce wystarczyło do zdobycia tytułu

Marquez ruszał do niedzielnego wyścigu z drugiej pozycji. Aby przedwcześnie zdobyć mistrzostwo, wystarczyło mu ukończyć wyścig w pierwszej dziewiątce, dlatego Hiszpan jechał ostrożnie i zakończył rywalizację na ósmej pozycji.

Dzień wcześniej Marquez był blisko tytułu w sobotnim sprincie, lecz upadł na przedostatnim okrążeniu, gdy jechał trzeci. Taki wynik w wyścigu sprinterskim również pozwoliłby mu zostać mistrzem.

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Zwycięstwo Bezzecchiego i złoty kask

Główny, 25-okrążeniowy wyścig przy słonecznej pogodzie wygrał Marco Bezzecchi. Drugi na mecie był jego kolega z zespołu Aprilia Jorge Martin, a trzeci — Raul Fernandez z Trackhouse. W pewnym momencie sezonu Bezzecchi wyprzedzał Marqueza o 102 punkty.

Po finiszu Agostini osobiście wręczył Marquezowi złoty kask.

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