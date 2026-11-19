Google wybrało ciężką rakietę New Glenn firmy Blue Origin do wyniesienia kilku satelitów w ramach projektu Suncatcher, który ma sprawdzić możliwość działania systemów sztucznej inteligencji w kosmosie. Start zaplanowano na pierwszy kwartał 2029 roku. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Eksperyment z obliczeniami na orbicie

Nadchodząca misja będzie pierwszym startem Google za pomocą rakiety ciężkiej klasy w całości poświęconym projektowi Suncatcher. Każdy satelita będzie wyposażony w procesory tensorowe Google — własne chipy firmy do wykonywania programów AI. Ich moc obliczeniowa będzie w przybliżeniu odpowiadać jednej szafie serwerowej w zwykłym centrum danych.

Satelity zostaną umieszczone na orbicie z niemal ciągłym nasłonecznieniem. Google planuje ustalić, czy energia słoneczna w kosmosie może być wykorzystywana do energochłonnych obliczeń. Pomysł polega na zmniejszeniu obciążenia sieci energetycznych, zasobów gruntowych i systemów chłodzenia naziemnych centrów danych.

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Testy chipów i systemów chłodzenia

W październiku Google i Planet Labs już wystrzeliły pierwszy prototyp Suncatcher rakietą SpaceX. Po nawiązaniu łączności firmy oświadczyły, że satelita działał zgodnie z oczekiwaniami. Misja ma sprawdzić odporność chipów na przeciążenia podczas startu, promieniowanie i ekstremalne temperatury.

Jednym z kluczowych wyzwań technicznych jest odprowadzanie ciepła z wydajnych procesorów bez przepływu powietrza dostępnego na Ziemi. W tym celu w kosmosie konieczne jest stosowanie rur i paneli. Jednocześnie specjaliści zauważają, że wysokie koszty startów, trudności inżynieryjne i ograniczone możliwości produkcji satelitów mogą opóźnić komercyjne wykorzystanie orbitalnych centrów danych o lata.

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