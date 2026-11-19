Google zacznie wprowadzać we wszystkich regionach wymóg weryfikacji twórców aplikacji na Androida w styczniu 2027 roku. Po uruchomieniu systemu w danym regionie użytkownicy nie będą mogli instalować aplikacji ze źródeł zewnętrznych, jeśli ich twórca nie jest zarejestrowany w Google, informuje Ars Technica.

Weryfikacja aplikacji zewnętrznych

Aplikacje w Google Play są już publikowane przez zweryfikowanych twórców. Nowy wymóg rozszerza to podejście na programy pobierane poza oficjalnym sklepem. Aby przejść weryfikację, twórca musi przedstawić wydany przez organ państwowy dokument tożsamości i zapłacić 25 dolarów.

We wrześniu Google uruchomiło weryfikację w Brazylii, Indonezji, Singapurze i Tajlandii. Firma oświadczyła, że zarejestrowano już miliony aplikacji niezwiązanych ze Sklepem Play, na które przypada ponad 99% globalnych instalacji programów na Androida. Według Google wymóg ma objąć wszystkie urządzenia w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia globalnego wdrażania.

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Wyjątki i obejście ograniczenia

Usługa weryfikacji systemowej została już wdrożona na urządzeniach certyfikowanych przez Google z systemem Android 8 Oreo lub nowszym. Google współpracuje także z Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion i Vivo. Po włączeniu systemu te zewnętrzne sklepy będą wyświetlać wyłącznie zweryfikowane aplikacje.

Dla twórców-amatorów przewidziano bezpłatne konto, które umożliwia rozpowszechnianie aplikacji wśród ograniczonego grona osób. Limit zwiększono z 25 do 50 instalacji. Firma dodała także API, aby uprościć rejestrację nowych pakietów aplikacji.

Użytkownicy będą mogli obejść weryfikację za pomocą tak zwanego trybu zaawansowanego, jednak opcja ta nie będzie prostym przełącznikiem. Google będzie wyświetlać ostrzeżenia o ryzyku, a pełne aktywowanie funkcji będzie wymagało odczekania 24 godzin. Instrukcje dla twórców i dystrybutorów wskazują, że system ma w pełni zacząć działać do 1 marca 2027 roku.

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