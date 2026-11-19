Google zawarł umowę z firmą Quaise Energy na zakup 50 MW energii elektrycznej wytwarzanej z przegrzanych skał geotermalnych w rejonie wulkanu Newberry w stanie Oregon w USA. Energia ma być dostarczana do działającego centrum danych Google w mieście The Dalles na początku lat 30. XXI wieku, informuje OilPrice.

Kontrakt dla projektu Obsidian

Umowa zakupu energii elektrycznej przewiduje dostawy 50 MW z projektu Obsidian, flagowego obiektu Quaise Energy w środkowej części Oregonu. Firma rozwija technologie przemysłowej produkcji energii elektrycznej z przegrzanych źródeł geotermalnych i określa tę umowę jako pierwszą tego rodzaju.

Konwencjonalna energetyka geotermalna wykorzystuje naturalne zbiorniki gorącej wody, których temperatura rzadko przekracza 600 stopni Fahrenheita. Technologia przegrzanych skał zakłada wiercenie na znaczne głębokości, gdzie temperatura może sięgać niemal 800 stopni Fahrenheita. Zimna woda jest wtłaczana w celu wytworzenia pary, która napędza turbiny.

Technologia wiercenia

Quaise Energy zamierza zastosować w projekcie Obsidian wiercenie falami milimetrowymi. Według firmy technologię tę można zintegrować z istniejącymi wiertniami, aby ekonomicznie osiągać przegrzane warunki geotermalne.

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Firma twierdzi również, że przegrzane odwierty geotermalne mogą potencjalnie wytwarzać do dziesięciu razy więcej czystej energii elektrycznej niż tradycyjne systemy geotermalne. Dyrektor generalny i prezes Quaise Energy Carlos Araque oświadczył, że porozumienie z Google tworzy komercyjne podstawy rozwoju tego kierunku energetyki geotermalnej.

Popyt centrów danych

W rejonie Newberry inny startup, Mazama Energy, również rozwija projekt przegrzanej energetyki geotermalnej. Firma poinformowała o technologii chłodzenia sprzętu do pracy w skałach o temperaturze 645 stopni Fahrenheita, która według jej danych może zwiększyć prędkość wiercenia o 20%.

Według szacunków Clean Air Task Force wykorzystanie zaledwie 1% potencjału przegrzanych skał geotermalnych w USA mogłoby zapewnić 4,3 TW stabilnej i elastycznej generacji. Goldman Sachs Research prognozuje, że światowy popyt centrów danych na energię elektryczną wzrośnie o 170% w latach 2025–2030, przy czym ponad 60% tego wzrostu przypadnie na Stany Zjednoczone.

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