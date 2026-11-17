Google rozpoczął globalne wdrażanie w Gemini oddzielnych przełączników do zapisywania historii czatów i wykorzystywania interakcji do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Jak informuje Ars Technica, wcześniej użytkownicy musieli wyłączyć historię, aby zabronić firmie wykorzystywania treści czatów, w tym załączonych plików, do szkolenia AI. W rezultacie nie mogli wrócić do wcześniejszej rozmowy.

Oddzielne przełączniki

Po aktualizacji użytkownicy będą mogli pozostawić historię czatów włączoną, jednocześnie zabraniając Google wykorzystywania nowych rozmów Gemini do szkolenia modeli. Ustawienie historii nadal będzie miało konfigurowalny okres przechowywania. Rezygnacja ze szkolenia nie będzie aktywowana domyślnie: odpowiedni przełącznik trzeba będzie samodzielnie znaleźć w sekcji Activity w ustawieniach Gemini.

Do tego menu można również przejść przez konto Google: Data and Privacy, My Activity, Other activity, Gemini Apps Activity. Firma zaznacza, że zmiana jest wdrażana na całym świecie, jednak jej pojawienie się u wszystkich użytkowników może potrwać kilka tygodni.

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Co stanie się z wcześniej zebranymi danymi

Nowe ustawienia będą dotyczyć wyłącznie przyszłych interakcji z Gemini. Dane, które użytkownik już przekazał usłudze, mogą obejmować zapytania, odpowiedzi Gemini, przesłane pliki, wywołania narzędzi, geolokalizację oraz informacje z połączonych aplikacji. Według Google takie dane mogą być przechowywane do trzech lat w celu ulepszania modeli.

Użytkownicy mogą ręcznie usuwać zapisane elementy na stronie ustawień, jednak czaty, które zostały już sprawdzone i trafiły do danych szkoleniowych, nie zostaną usunięte wstecznie. Rezygnacja ze szkolenia nie oznacza również natychmiastowego zaprzestania przechowywania danych: Google może wykorzystywać je w inny sposób przez okres do trzech lat, ale nie będzie dodawać ich do zbiorów danych do szkolenia AI.

Ponadto po aktualizacji dane rozmów użytkowników, którzy wyłączyli historię, będą przechowywane przez dwa miesiące. Obecnie Google przechowuje je przez 72 godziny, a użytkownik ma do nich dostęp przez 24 godziny. Firma wyjaśnia dłuższy okres potrzebą odpowiedzi użytkownikowi, przetwarzania opinii oraz ochrony Google, jego użytkowników i społeczeństwa.

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