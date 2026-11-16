Google poinformował, że rosyjskojęzyczni hakerzy prawdopodobnie przeprowadzili pierwszy w pełni zautomatyzowany cyberatak z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Według firmy ich celem były francuskie strony internetowe z sektorów mediów, rozrywki i edukacji.

Automatyzacja wyszukiwania luk

Jak informuje Politico Europe, dział Google zajmujący się analizą cyberzagrożeń odnotował użycie AI do pełnej automatyzacji wyszukiwania luk i ich wykorzystywania bez udziału człowieka. Firma oświadczyła, że po raz pierwszy wykryła taki przypadek.

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Napastnicy skonfigurowali serię agentów AI, którzy nieprzerwanie porównywali kod oprogramowania przed i po zainstalowaniu poprawek, znajdowali luki oraz automatycznie tworzyli sposoby ich wykorzystania. Google opisał hakerów jako rosyjskojęzycznych: w wykrytej dokumentacji technicznej używano języka rosyjskiego.

Możliwy punkt zwrotny

Wcześniej nawet najbardziej zaawansowane modele AI nie mogły samodzielnie przeprowadzać cyberataków od początku do końca: wymagały udziału specjalistów, którzy kierowali pracą systemów lub poprawiali błędy. Politico Europe zauważa, że ten przypadek może stać się punktem zwrotnym w wykorzystaniu AI do cyberataków. Dotąd AI przede wszystkim pomagała hakerom przyspieszać ataki i precyzyjniej wybierać cele.

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