Google zakończy działanie aplikacji Nest 25 stycznia 2027 roku. Aby zdalnie sterować urządzeniami Nest i otrzymywać powiadomienia, użytkownicy będą musieli przejść na nowszą aplikację Google Home, informuje Engadget.

Migracja do Google Home

Firma wyjaśniła tę decyzję chęcią połączenia wszystkich urządzeń Nest w Google Home. Google twierdzi, że nowa infrastruktura ma zapewnić użytkownikom nowocześniejsze narzędzia ochrony i cyberbezpieczeństwa, a także funkcje Gemini. Firma określa ją również jako szybszą, bardziej niezawodną i bezpieczniejszą.

Po przejściu użytkownicy będą mogli oglądać transmisje na żywo z kamer Nest na większej liczbie urządzeń, w tym na telewizorach i inteligentnych zegarkach. Istniejące ustawienia i harmonogramy mają zostać przeniesione automatycznie.

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Co trzeba pobrać ręcznie

Użytkownicy będą musieli ręcznie pobrać tylko własne klipy zapisane w Nest. W tym celu do 25 stycznia należy wejść na stronę Nest i użyć przycisku Download all. Google automatycznie przeniesie subskrypcje Nest Aware pierwszej generacji do pakietu Google Home Premium; firma obiecuje przekazać szczegóły przeniesienia subskrypcji e-mailem bliżej daty przejścia.

Osobno 2 sierpnia Google zakończy działanie Google Assistant na inteligentnych głośnikach i wyświetlaczach. W sterowaniu głosowym zastąpi go Gemini. Wcześniej w tym roku firma usunęła już Google Assistant ze smartfonów i tabletów z Androidem, a także urządzeń z Wear OS i innych powiązanych urządzeń.

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