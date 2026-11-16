W safari Ramat Gan w Izraelu dwie samice goryla nizinnego zachodniego wielokrotnie współpracowały, aby dosięgnąć niedostępnych gałęzi z pokarmem roślinnym. Przyrodnia siostra Amelia wspinała się na grzbiet Lishy, która stawała na czterech łapach i służyła jej jako podpora. Zachowanie to udokumentowano w badaniu Uniwersytetu Telawiwskiego, informuje Jerusalem Post.

Trzy udokumentowane przypadki

Naukowcy udokumentowali trzy podobne epizody z udziałem tych samych przyrodnich sióstr — w 2021, 2024 i 2025 roku. Goryli nie szkolono do takiego zachowania. Badacze najdokładniej przeanalizowali przypadek z września 2024 roku, gdy opiekunowie zauważyli zwierzęta jedzące korę i liście z gałęzi, która wcześniej była dla nich nieosiągalna.

Nagranie z kamer monitoringu pokazało, że Amelia weszła na skałę pod drzewem. Później podeszła do niej Lisha i przyjęła pozycję na czterech łapach. Amelia wspięła się na jej grzbiet, wyprostowała się i odłamała gałąź na wysokości około 4,5 metra nad ziemią. Goryle nie mogły bezpośrednio wejść na drzewo z powodu bariery elektrycznej.

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Lisha sama stawała się podporą

Na nagraniu wykonanym w czerwcu 2025 roku Lisha samodzielnie podeszła do Amelii i przyjęła pozycję do wspinania, bez fizycznego kierowania ze strony siostry. Badacz Michael Levitsky zaznaczył, że odróżnia to aktywną współpracę od zwykłego wykorzystywania innego zwierzęcia jako narzędzia.

Po epizodzie z 2024 roku goryle podzieliły się zdobytą roślinnością, jednak w 2025 roku Amelia jadła sama. Badacze zwrócili także uwagę, że przyrodnie siostry zazwyczaj nie spędzają razem dużo czasu, dlatego skoordynowane zachowanie niekoniecznie wymaga stale bliskiej więzi społecznej.

Praca została opublikowana w czasopiśmie naukowym Primates. Autorzy zastrzegli, że wnioski opierają się jedynie na trzech przypadkach z udziałem dwóch goryli: nagrania wideo nie pozwalają ustalić, czy zwierzęta komunikowały się dźwiękami lub gestami ani czy planowały swoje działania z wyprzedzeniem.

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