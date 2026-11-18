Grand Theft Auto 6 stało się najwyżej ocenianą grą 2026 roku w agregatorze Metacritic jeszcze przed oficjalną premierą zaplanowaną na 19 listopada. Na podstawie 115 recenzji gra uzyskała 99 punktów na 100, informuje NME. Embargo na publikację recenzji kontynuacji Grand Theft Auto 5 zniesiono 18 listopada.

Oceny krytyków

Recenzentka „The Guardian” Keza Macdonald w pięciogwiazdkowej recenzji zwróciła uwagę na niezwykłą szczegółowość wirtualnego świata, realizm oraz nowy poziom empatii wobec głównych bohaterów — pary zbiegów.

Luke Reilly z IGN nazwał Grand Theft Auto 6 najbardziej imponującą grą wideo, w jaką kiedykolwiek grał. Bloomberg określił projekt jako arcydzieło, a Digital Spy zaznaczył, że gra przewyższyła wysokie oczekiwania redakcji.

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Premiera i zamówienia przedpremierowe

Recenzent NME Mark Beaumont w swojej pięciogwiazdkowej ocenie nazwał nową część znaczącym, choć nie nadludzkim, rozwojem serii. Zwrócił uwagę na duże miasto, setki godzin aktywności, dynamiczne misje oraz wątek fabularny, który uważa za najbardziej skoncentrowany i wciągający w całej franczyzie.

Według publikacji Grand Theft Auto 6 ustanowiło już rekordy zamówień przedpremierowych na konsolach PlayStation i Xbox. Gra jest również nazywana najdroższą grą wideo, jaką kiedykolwiek stworzono, jednak NME przedstawia to twierdzenie jako informację podawaną przez inne źródła.

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