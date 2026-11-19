Gra wideo Grand Theft Auto VI może zapewnić wydawcy Take-Two Interactive około 1,84 mld dolarów przychodu w pierwszym dniu po premierze. Firma analityczna Sensor Tower oszacowała sprzedaż gry na 19,1 mln kopii według stanu na czwartkowy poranek, podaje Channel NewsAsia.

Szacunki sprzedaży

Według wyliczeń Sensor Tower szacowany przychód GTA VI ponad dwukrotnie przewyższa około 800 mln dolarów, które GTA V przyniosła w pierwszych 24 godzinach po premierze w 2013 roku. Sprzedaż poprzedniej części serii była wówczas uznawana za rekordową dla gier wideo w pierwszej dobie.

Take-Two Interactive, do której należy deweloper Rockstar Games, od początku przedsprzedaży w czerwcu określa popyt na GTA VI jako bezprecedensowy i znacznie przewyższający oczekiwania. Podczas raportowania wyników wcześniej w tym miesiącu dyrektor generalny firmy Strauss Zelnick zaznaczył, że Take-Two nie spieszy się z ogłaszaniem sukcesu przed pojawieniem się faktycznych wyników.

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Koszty i dalsze plany

Koszty Take-Two związane z produkcją GTA VI są szacowane na co najmniej 1 mld dolarów, co czyni tę grę jednym z najdroższych projektów rozrywkowych. Sensor Tower uważa również, że promocyjny materiał GTA VI Extended Look na Netflixie w sierpniu przyczynił się do sześciokrotnego wzrostu liczby zamówień przedpremierowych.

Inwestorzy oczekują szczegółów dotyczących planów wydania gry na komputerach osobistych i uruchomienia wersji online. Niektórzy analitycy branżowi prognozują pojawienie się wersji na PC i trybu wieloosobowego w 2027 roku. Analityk TD Cowen Doug Creutz uważa, że kluczowym czynnikiem dla perspektyw akcji Take-Two będzie termin premiery i skala kolejnej wersji GTA Online, a nie tylko liczba sprzedanych kopii GTA VI.

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