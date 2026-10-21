W stanie Australia Południowa silna ulewa z gradem uszkodziła uprawy i karmniki dla owiec na farmach w regionach Riverland i Mallee. Rolnicy przygotowywali się na spodziewane rekordowe zbiory, informuje ABC News.

W gospodarstwie Kamora Park Poll Merino w Sandalwood, około 175 kilometrów na wschód od Adelajdy, w ciągu 10 minut spadło około 30 milimetrów deszczu. Grad również uszkodził uprawy, miejscami pozostawiając z nich jedynie łodygi.

Uszkodzenia łubinu i sprzętu

Kierowniczka gospodarstwa Caitlin Bafen powiedziała, że średnica gradzin sięgała około jednego centymetra. Według jej wstępnej oceny, nawałnica mogła uszkodzić co najmniej 50% upraw łubinu na obszarze, przez który przeszedł grad.

Jej ciotka Anne Bafen oszacowała straty w uprawach w Kamora Park na około jedną czwartą powierzchni, czyli około 400 hektarów. Jak powiedziała, na polach powstały duże rozmycia erozyjne, a grad uszkodził niezbędne dla gospodarstwa karmniki dla owiec. Drzewa również straciły liście.

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Intensywne opady w regionie

W Lameroo w regionie Mallee miejscowi mieszkańcy zgłosili 35 milimetrów deszczu i grad, które spadły w ciągu godziny. Z powodu nawałnicy zalana została główna ulica miasteczka. Mieszkańcy zgłosili również 20 milimetrów opadów w Halidon i 16 milimetrów w Loxton.

Australijskie Biuro Meteorologii oświadczyło, że najbardziej ucierpiały zachodnia część Riverlandu, a także części regionów Mid North, Murraylands i North East Pastoral. Na stacjach meteorologicznych odnotowano 22 milimetry deszczu w Ponderosa, 16 milimetrów w Mount Mary i 13 milimetrów w Bakara Well.

Po kilku latach suszy w tym roku w wielu częściach stanu spadło więcej deszczu niż zwykle, co poprawiło stan upraw. Właściciele dotkniętych gospodarstw oceniają obecnie szkody spowodowane przez nawałnicę.

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