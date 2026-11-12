W miejscowości Wauchope na Środkowym Północnym Wybrzeżu stanu Nowa Południowa Walia w Australii potężna burza pokryła ulice grubą warstwą gradu, którą mieszkańcy porównywali do śniegu. Stanowa Służba Ratunkowa (SES) zareagowała na 125 zgłoszeń, z których ponad 70 pochodziło z rejonu Wauchope, informuje ABC News.

Uszkodzone dachy i powalone drzewa

Pracownica sklepu Wauchope Rural Supply Store Sandra Henson powiedziała, że silny grad uszkodził lokal i towar. Według niej rynny nie wytrzymały dużej ilości gradu, przez co woda zaczęła dostawać się do sklepu, a pracownicy musieli pilnie zdejmować towar z półek.

Zastępca dowódcy strefy SES na Środkowym Północnym Wybrzeżu Tony Day oświadczył, że większość zgłoszeń dotyczyła uszkodzonych dachów, zatkanych rynien, wody dostającej się do domów, powalonych drzew i linii energetycznych. Do wieczora ratownicy wykonali wszystkie prace z wyjątkiem dziewięciu zgłoszeń. Do rejonu miały przybyć ekipy z Newcastle, aby pomóc wyczerpanym lokalnym zespołom.

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Nawałnica dotknęła Yambę i Ilukę

Burze spowodowały również szkody w miastach Yamba i Iluka w rejonie Lower Clarence. Silny wiatr uszkodził budowany motel w pobliżu Iluka Bowls Club, a powalone drzewa znacznie spowolniły ruch na niektórych odcinkach autostrady Pacific Highway w pobliżu New Italy.

Według dowódcy strefy SES Iana Leckiego ratowników wezwano, aby pomóc 33 właścicielom domów. W jednym budynku zawaliły się trzy ściany, zgłoszono również dwa zerwane dachy. Nawałnica uszkodziła ogrodzenia przy basenach i bramy garażowe, a do niektórych domów dostała się woda.

Dlaczego spadł grad

Starszy meteorolog Biura Meteorologii Dean Narramore wyjaśnił nawałnicę ochłodzeniem w górnych warstwach atmosfery. Grad miał zazwyczaj od 1 do 2 centymetrów średnicy, choć napływały też zgłoszenia o bryłkach lodu o średnicy do 3 centymetrów. Z powodu długotrwałych opadów gradu powstały jego znaczne nagromadzenia, szczególnie na zachód od Port Macquarie, w rejonie Wauchope.

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