W Australii Grant Hutchinson, którego Partia Liberalna w ubiegłym tygodniu pozbawiła nominacji jako kandydata w okręgu Croydon w stanie Wiktoria, za pośrednictwem prawników zażądał przywrócenia jego kandydatury. Twierdzi, że decyzja ta była sprzeczna z konstytucją partii, informuje ABC News.

Żądania prawników

Prawnicy Hutchinsona wysłali w środę wieczorem pismo prawne do stanowego organu wykonawczego partii. Zażądali przywrócenia go jako kandydata do piątku, a także wysłali formalne zawiadomienie prawne o konieczności zachowania wszystkich dokumentów dotyczących cofnięcia nominacji.

W piśmie przygotowanym przez kancelarię RV Lawyers stwierdzono, że Hutchinson nie otrzymał możliwości odniesienia się do zarzutów. Prawnicy odrzucili również twierdzenia, że nie ujawnił postępowań sądowych z byłą kancelarią prawną. Według ich wersji postępowania te zostały ujawnione podczas weryfikacji i procedury wyboru kandydata.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastrzeżenia dotyczące procedury

W ubiegłym tygodniu liderka opozycji w Wiktorii Jess Wilson oświadczyła, że pojawiły się nowe informacje dotyczące trwającego sporu sądowego Hutchinsona z jego kancelarią prawną. Prawnicy polityka żądają od partii przedstawienia dowodów na istnienie takich informacji.

Przedstawiciele Hutchinsona twierdzą także, że członkowie organu wykonawczego nie zostali z wyprzedzeniem powiadomieni o głosowaniu w sprawie jego kandydatury i zatwierdzeniu Toby’ego Wooldridge’a jako nowego kandydata. Wooldridge zastąpił Hutchinsona po partyjnym spotkaniu w poniedziałek wieczorem. Prawnik Rod Waite zakwestionował procedurę jego zatwierdzenia i zwrócił się do partii o zawiadomienie o spotkaniu, porządek obrad, protokół, listę obecności oraz złożone materiały.

Hutchinson i centrala Partii Liberalnej odmówili komentarza. Wilson, odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedziała, że sprawa należy do kompetencji partii. Urzędujący deputowany z Croydon David Hodgett kończy karierę polityczną po 20 latach w parlamencie; Partia Liberalna utrzymuje okręg z przewagą 1,4% przed wyborami 28 listopada.

Czytaj nas na