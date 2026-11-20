W Grand Theft Auto VI gracze zauważyli w internecie prawie 750 oddzielnych utworów muzycznych. W grze dostępnych jest 20 wewnętrznych stacji radiowych. Informuje o tym Variety. Zestawienie obejmuje muzykę z dziewięciu dekad.

Radio, podcasty i talk-show

Stacji można słuchać podczas jazdy, a także pieszo przez słuchawki podłączone do telefonów postaci Jasona i Lucii. W grze są również podcasty, talk-show, parodia konserwatywnego Fox News oraz ukryta stacja radiowa klubu nocnego.

Wśród stacji znajdują się popowe radio Flash FM, prowadzone przez Robyn i Alexa Consaniego, Vice City FM z muzyką pop z lat 80., prowadzone przez Weird Ala Yankovica i Brigitte Nielsen, a także Cocoteo FM, poświęcone reggaetonowi i muzyce latynoamerykańskiej. Prowadzą je Bad Bunny i RaiNao.

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Od rapu po muzykę klasyczną

Na liście są również Dirty South Classics z południowym rapem, Honey FM z R&B z lat 90., V-Rock z klasycznym rockiem, The Chamber 106.6 z heavy metalem, Back Country Radio z muzyką country, Gloriana Blues Radio z bluesem, Leonida Jazz Radio oraz Symphony FM z muzyką klasyczną.

Osobno ukazał się oficjalny album Grand Theft Auto VI: The Album, który zawiera 34 utwory. Wśród wykonawców obecnych na wydawnictwie są Travis Scott, Cardi B, Future, Dua Lipa, Morgan Wallen, Don Toliver, Jennie i Zara Larsson.

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