W Sydney reprezentant Samoa w lidze rugby Spencer Leniu został zdyskwalifikowany na dwa mecze za wykonanie wobec sędziów gestu pieniędzy podczas półfinału Pucharu Świata przeciwko Australii. Mecz zakończył się zwycięstwem australijskiej drużyny 44:12.

Kara za gest

Pod koniec pierwszej połowy Leniu został czasowo usunięty z boiska na 10 minut za sprzeczkę z głównym sędzią Adamem Gee. Gdy 26-letni prop zmierzał do tunelu, wykonał ręką gest pieniędzy.

Jak podaje ABC News Australia, wielu odebrało ten gest jako podważanie przez zawodnika uczciwości i bezstronności sędziów. W poniedziałek Leniu postawiono zarzut niewłaściwego zachowania trzeciego stopnia.

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Jeśli sportowiec odwoła się od tej decyzji i przegra apelację, okres dyskwalifikacji zostanie wydłużony o kolejny mecz.

Opuści początek sezonu NRL

Leniu, który po zdobyciu mistrzostwa z Sydney Roosters w 2026 roku ma przejść do Parramatty, opuści pierwsze dwa mecze klubu w sezonie NRL 2027. W szczególności nie zagra w meczu Parramatty w Las Vegas przeciwko Gold Coast.

Trener Samoa Ben Gardiner po meczu oświadczył, że Australia miała przewagę własnego boiska. Według niego Samoa przegrało pod względem liczby kar 4:9, a Australijczycy otrzymali kilka decyzji typowych dla gospodarzy.

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