Greenpeace, na podstawie danych satelitarnych, wykrył ponad 500 przypadków wycieku ropy na wodach Zatoki Perskiej, w tym w pobliżu ZEA i Omanu, od początku wojny między USA a Iranem 28 lutego. Jak informuje The Guardian, wycieki odnotowano również w Cieśninie Ormuz i na Morzu Arabskim. W październiku tankowce na wodach cieśniny były atakowane rakietami lub minami morskimi, a ropa zanieczyszczała morze i wybrzeża państw regionu.

Skala zanieczyszczenia

Według ekspertki Greenpeace Niny Noelle łączna powierzchnia śladów wycieków nanoszonych na mapy każdego dnia wynosi około 20 tys. kilometrów kwadratowych — niemal tyle, co powierzchnia Walii. Greenpeace poinformował również o ponad 133 atakach na tankowce od początku konfliktu.

Październik był najbardziej intensywnym miesiącem: Washington Institute for Near East Policy odnotował lub otrzymał zgłoszenia o ponad 30 atakach w Cieśninie Ormuz i okolicznych wodach. Jednym z najbardziej zanieczyszczających incydentów był atak na supertankowiec Gem No 2 u wybrzeży ZEA: plama ropy rozciągała się na ponad 35 kilometrów.

Według szacunków Greenpeace po ataku na tankowiec na początku czerwca plama u wybrzeży Omanu w szczytowym momencie objęła ponad 600 kilometrów kwadratowych. Dwa irańskie okręty marynarki wojennej trafione w marcu pozostawały źródłem wycieków ropy przez kilka miesięcy, poinformował Wim Zwijnenburg, badacz holenderskiej organizacji PAX.

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Ryzyko dla ekosystemów morskich

Zanieczyszczenie ropą dotarło już do wybrzeży, w tym do obszarów namorzynowych Hara oraz wysp Shidvar i Keszm. Zdjęcia satelitarne pokazały także plamy w pobliżu Parku Narodowego Musandam w Omanie i delty rzeki Minab w Iranie. Obszary te są siedliskiem raf koralowych, lasów namorzynowych, ptaków morskich, żółwi i ryb.

Biolog morski Bernhard Riegl zaznaczył, że płytkie wody Zatoki Perskiej są szczególnie narażone na ocieplanie się wody, które szkodzi koralowcom, algom i rybom. Według Noelle ropa może przez długi czas pozostawać w osadach dennych, na brzegach i korzeniach namorzynów, zakłócając łańcuchy pokarmowe i stwarzając zagrożenie dla społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa.

Po incydencie z Gem No 2 ZEA zamknęły plaże, rozpoczęły oczyszczanie wybrzeża i monitorowanie instalacji odsalania wody. W Omanie do uszkodzonego statku skierowano nurków i sprzęt, a załogi usuwały ropę z około 11 kilometrów linii brzegowej w pobliżu Wysp Hallanijat.

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