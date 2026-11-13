Firma Greensteel Australia podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie pierwszego etapu zakładu stalowego na terenie dawnego kompleksu metalurgicznego BHP w Newcastle w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. Jest to jedyny spośród australijskich projektów produkcji zielonej stali, który już zabezpieczył ostateczne inwestycje na pierwszym etapie, informuje ABC News.

Co najmniej pięć projektów w stanach Australia Zachodnia, Nowa Południowa Walia i Queensland dąży do rozpoczęcia produkcji do 2030 roku. Tradycyjna produkcja stali odpowiada za około 8% światowych emisji gazów cieplarnianych.

Recykling złomu

Jedno z powszechnych podejść zakłada przetapianie złomu w piecach łukowych zasilanych energią odnawialną. Zwolennicy tej technologii twierdzą, że może ona zmniejszyć ślad węglowy nawet o 90%. Stal wyprodukowaną z surowców wtórnych nazywa się stalą wtórną.

Generation Steel planuje zbudować w mieście Collie, około 200 kilometrów na południe od Perth, zakład ciągłej produkcji prętów zbrojeniowych ze złomu. Współzałożyciel firmy Rajan Aggarwal powiedział, że technologia pozwoli uniknąć oddzielnego wytwarzania, chłodzenia, transportu i walcowania stalowych kęsów. Według niego może to zwiększyć efektywność energetyczną o około 80%.

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Twórcy projektu liczą na konkurowanie z importowanymi z Azji prętami zbrojeniowymi. Jednocześnie dostępność złomu może stać się ograniczeniem: z Australii Zachodniej eksportowany jest niemal cały złom metalowy, a przez port Fremantle w latach 2025–26 wywieziono prawie 600 tysięcy ton. W Queensland za granicę kieruje się szacunkowo 60% takiego surowca.

Zielone żelazo

Na początkowym etapie Greensteel Australia planuje wykorzystywać importowaną stal z Azji Południowo-Wschodniej, a nie lokalny złom. Dalsze plany firmy dotyczące przetwarzania czystego żelaza mogą wymagać inwestycji w wysokości miliardów dolarów.

Osobnym kierunkiem jest zielone żelazo, czyli żelazo bezpośrednio redukowane, produkowane w piecach redukcji bezpośredniej z wykorzystaniem wodoru lub gazu ziemnego zamiast węgla koksowego. Technologia ta lepiej nadaje się do wysokiej jakości rudy magnetytowej, której wydobycie i przetwarzanie są trudniejsze niż w przypadku powszechnej w Australii rudy hematytowej. Pilotażowy zakład Fortescue w Christmas Creek po raz pierwszy uzyskał w tym roku roztopiony metal.

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