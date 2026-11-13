Darcy Graham i Blair Kinghorn znaleźli się w wyjściowym składzie Szkocji na niedzielny mecz Mistrzostw Narodów przeciwko Australii na stadionie Murrayfield w Edynburgu w Szkocji. Początek spotkania zaplanowano na 15:10 GMT, informuje BBC Sport.

Zmiany w formacji obronnej

Kinghorn zagra na pozycji obrońcy zamiast Kyle'a Rowe'a, który nie znalazł się w składzie meczowym. Jamie Dobie rozpocznie spotkanie wśród rezerwowych, a Graham zagra na skrzydle.

29-letni Graham jest rekordzistą reprezentacji Szkocji pod względem liczby przyłożeń. Wcześniej oczekiwano, że z powodu zerwania bicepsa opuści jesienne testy, jednak rugbysta wrócił do zdrowia szybciej, niż prognozowano, i w ubiegłym miesiącu powrócił do gry w Edinburgh.

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Skład na mecz

W wyjściowej formacji młyna nie ma zmian. Od pierwszych minut zagrają Rory Sutherland, Euan Ashman, Zander Fagerson, Gregor Brown, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge i Jack Dempsey.

W wyjściowym składzie znaleźli się także Kyle Steyn, Sione Tuipulotu, Finn Russell i Ben White. Na ławce rezerwowych obok Dobiego zasiądą Gregor Hiddleston, Pierre Schoeman, Will Hurd, Max Williamson, Josh Bayliss, Ollie Leatherbarrow i Tom Jordan. Leatherbarrow może zadebiutować w reprezentacji narodowej.

W ubiegłym tygodniu Szkocja przegrała z Nową Zelandią w Edynburgu, natomiast Australia poniosła porażkę z Anglią na stadionie Twickenham.

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