W Grecji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 4,15%, czyli poniżej analogicznych wskaźników Włoch (4,37%) i Francji (4,73%). Jak informuje Euronews, oznacza to, że Ateny pozyskują na rynku pożyczki taniej niż Rzym i Paryż.

Poprawa wskaźników budżetowych

Rentowność greckich papierów po raz pierwszy spadła poniżej włoskiej w listopadzie 2019 roku, a nieprzerwanie utrzymuje się na niższym poziomie od 20 kwietnia. Niższa od francuskiej stała się po raz pierwszy w styczniu 2025 roku i pozostaje poniżej niej od 15 czerwca.

20 listopada amerykańska agencja ratingowa KBRA podniosła rating kredytowy Grecji z BBB do BBB+ ze stabilną perspektywą. Według Kena Egana, starszego dyrektora i szefa działu kredytów państwowych w KBRA, grecki dług ma głównie stałe oprocentowanie i długie terminy zapadalności, a rynki oceniają państwo znacznie przychylniej niż w przeszłości.

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W 2025 roku pierwotna nadwyżka budżetowa Grecji wyniosła 5,1% PKB — dochody przewyższyły wydatki bez uwzględnienia płatności z tytułu obsługi długu. KBRA nazywa ten wskaźnik najwyższym w Europie. Zmniejszyła się również luka w poborze VAT: z 24% w 2019 roku do około 9% w 2024 roku, co w przybliżeniu odpowiada średniej UE.

Dług niemal zrównał się z włoskim

Według danych Eurostatu w drugim kwartale 2026 roku dług publiczny Grecji spadł do 140,8% PKB wobec 152% rok wcześniej. Jednocześnie dług Włoch wzrósł do 139,9% PKB z 137,6%, a Francji — do 119,1% z 115,4%. Różnica między wskaźnikami Grecji i Włoch, która wcześniej przekraczała 14 punktów procentowych, zmniejszyła się do mniej niż jednego punktu. KBRA oczekuje, że do 2027 roku grecki dług spadnie do około 129% PKB.

Średni termin zapadalności długu rządu centralnego Grecji wynosi 18 lat, a pożyczek Europejskiego Mechanizmu Stabilności — 32 lata. Jednocześnie agencja wskazuje na słaby punkt gospodarki: niski poziom oszczędności gospodarstw domowych. KBRA prognozuje, że deficyt rachunku bieżącego Grecji osiągnie w tym roku 6,6% PKB, ponieważ inwestycje są w dużej mierze finansowane środkami z zagranicy.

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