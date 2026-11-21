Grecja i Izrael prowadzą negocjacje w sprawie nowych umów obronnych o łącznej wartości do 1 mld euro. Według greckiej gazety Kathimerini, o czym informuje Anadolu Agency, chodzi o systemy walki elektronicznej, dalekiego zasięgu pociski precyzyjne oraz rozszerzenie szkolenia pilotów w Kalamacie.

Szkolenie pilotów w Kalamacie

Centrum szkoleniowe w Kalamacie jest wykorzystywane przez greckie siły powietrzne wspólnie z izraelską firmą Elbit Systems w ramach 20-letniej umowy zawartej w 2021 roku. Centrum zapewnia rocznie około 7 tys. godzin szkolenia na samolotach turbośmigłowych T-6 oraz 3,5 tys. godzin na odrzutowcach M-346.

Według informacji Kathimerini centrum zbliża się do granicy swojej przepustowości: kilka krajów arabskich chce uzyskać miejsca szkoleniowe, a Zjednoczone Emiraty Arabskie proponują wieloletni udział w programie. Aby zwiększyć liczbę godzin szkoleniowych, potrzebne są dodatkowe samoloty, symulatory i instruktorzy.

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Grecja wydała już na centrum ponad 1,5 mld euro i chce ograniczyć dodatkowe wydatki do 70 mln euro. Izrael początkowo proponował 280 mln euro, pisze Kathimerini.

Pociski i system obrony powietrznej

Osobne negocjacje dotyczące systemów walki elektronicznej są na zaawansowanym etapie. Grecja rozmawia także z Israel Aerospace Industries o dalekiego zasięgu pociskach precyzyjnych LORA.

Negocjacje odbywają się po podpisaniu 31 sierpnia wartej około 3 mld euro umowy Achilles Shield dotyczącej stworzenia pierwszego w Grecji zintegrowanego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. Greckie partie opozycyjne krytykowały tę umowę po tym, jak dyrektor Izraelskiej Organizacji Obrony Przeciwrakietowej Moshe Patel powiedział Kathimerini, że licencja nie przewiduje dostępu do kodu źródłowego systemu dowodzenia i kontroli sieci.

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