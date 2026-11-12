Grecja wyznaczyła 1 lipca przyszłego roku jako docelową datę przystąpienia Cypru do strefy Schengen. Poinformował o tym prezydent Cypru Nikos Christodoulides, jak podaje Cyprus Mail. Tego dnia Grecja obejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Zastrzeżenia państw UE

Według Christodoulidesa zastrzeżenia państw członkowskich UE dotyczące przystąpienia Cypru do strefy Schengen zostały „w dużej mierze przezwyciężone”. W przypadku przystąpienia wyspa stanie się 30. członkiem strefy swobodnego przemieszczania się.

Prezydent powiedział również, że Turcy cypryjscy oraz członkowie ich rodzin, którzy są uprawnieni do korzystania z punktów przekraczania granicy, nie zostaną ograniczeni w tych prawach. Jak zaznaczył, zachowają obecne możliwości przekraczania linii między dwiema częściami wyspy.

Cyfrowa kontrola na punktach przekraczania granicy

Jedną z kwestii technicznych pozostaje stosowanie nowego cyfrowego systemu wjazdu-wyjazdu strefy Schengen wobec obywateli państw trzecich na punktach przekraczania granicy, których liczba wkrótce ma wynieść 11. Christodoulides powiedział, że planowane jest wprowadzenie pewnego mechanizmu kontroli na lotniskach w Larnace i Pafos, nie podając szczegółów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Problem może pojawić się, jeśli dana osoba przybędzie na wyspę przez lotnisko Ercan (Tymbou), a następnie przekroczy Zieloną Linię przez punkt przekraczania granicy. Podobnie jej wjazd lub wyjazd nie zostanie odnotowany w systemie, jeśli przybędzie z państwa strefy Schengen i opuści Cypr przez to lotnisko. W obecnych warunkach może to powodować trudności administracyjne w kontroli części wjazdów i wyjazdów obywateli państw trzecich.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w lipcu wyraziła poparcie dla przystąpienia Cypru do Schengen. Jednocześnie Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nie umieściła możliwego przystąpienia Cypru w porządku obrad swojego ostatniego posiedzenia. Kolejne posiedzenia rady zaplanowano na 3 i 4 grudnia.

Lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman wcześniej oświadczył, że jego strona powinna być zaangażowana w ten proces. Ostrzegł, że przystąpienie do Schengen może stworzyć komplikacje dla swobody przemieszczania się Turków cypryjskich, w szczególności tych, którzy nie są obywatelami Republiki Cypryjskiej.

Czytaj nas na