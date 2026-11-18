Grecki bank Eurobank zawarł umowę z akcjonariuszami bułgarskiego First Investment Bank (Fibank), Iwajło Mutafczijewem i Ceko Minewem, dotyczącą nabycia 65% akcji banku za około 650 mln euro. Jak informuje Cyprus Mail, cena wynosi 6,73 euro za akcję i wycenia 100% Fibank na około 1 mld euro.

Plan połączenia banków

Po sfinalizowaniu transakcji Eurobank planuje połączyć Fibank ze swoją bułgarską spółką zależną Postbank. Według danych Bułgarskiego Banku Narodowego na 30 września 2026 roku połączona struktura ma stać się największym bankiem w Bułgarii pod względem aktywów i depozytów, z udziałem w rynku na poziomie około 20%.

Fibank jest piątym co do wielkości bankiem w kraju pod względem udziału w aktywach, podczas gdy Postbank zajmuje czwarte miejsce. Fibank został założony w Sofii w 1993 roku. Bank ma 115 oddziałów w Bułgarii, bankową spółkę zależną w Albanii oraz oddział na Cyprze. We wrześniu 2026 roku jego skonsolidowane aktywa wynosiły 10,6 mld euro, a depozyty klientów — 8,2 mld euro.

Po zakończeniu transakcji Eurobank będzie musiał złożyć obowiązkową ofertę nabycia wszystkich akcji Fibank, których jeszcze nie będzie posiadał. Chodzi w szczególności o około 18% akcji Bułgarskiego Banku Rozwoju oraz około 17% akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Bułgarski Bank Rozwoju udzielił Eurobankowi nieodwołalnego zobowiązania do złożenia swoich akcji w ramach tej oferty.

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Finansowanie i terminy

Rozliczenie transakcji zostanie przeprowadzone w całości gotówką. Eurobank planuje sfinansować ją z nadwyżki kapitału oraz podwyższenia kapitału akcyjnego o 750 mln euro. Wymaga to zatwierdzenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zaplanowane na 9 grudnia 2026 roku, a także decyzji rady dyrektorów w sprawie warunków podwyższenia kapitału.

Największy akcjonariusz Eurobanku, Fairfax Financial Holdings, który posiada około 32,9% głosów, poparł transakcję i oświadczył, że zamierza głosować za odpowiednimi decyzjami. Zamknięcie zakupu 65% akcji jest oczekiwane w pierwszej połowie 2027 roku po uzyskaniu zgód regulacyjnych i spełnieniu innych warunków. Obowiązkową ofertę nabycia planuje się przeprowadzić w drugim lub trzecim kwartale 2027 roku, a prawne połączenie Postbank i Fibank — w czwartym kwartale tego samego roku.

Eurobank oczekuje, że transakcja zapewni ponad 70 mln euro rocznych oszczędności kosztowych po opodatkowaniu, gdy synergie zostaną w pełni zrealizowane do 2029 roku. Bank prognozuje również dodatkowe przychody ze sprzedaży krzyżowej usług.

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