Społeczność Wiikwemkoong na niecedowanym terytorium w wiejskiej części kanadyjskiej prowincji Ontario zainstalowała niewielkie centrum danych. Utworzono je w ramach działań na rzecz modernizacji systemów prowadzenia dokumentacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego społeczności.

Cyfrowe zapisy społeczności

W centrum danych lokalnie przechowywane są pliki cyfrowe, w tym nagrania wideo, na których przedstawiciele ludu Anishinaabe mówią w swoim ojczystym języku. Według źródła lokalne przechowywanie ma pomóc społeczności chronić jej dziedzictwo kulturowe i zachować kontrolę nad własnymi danymi.

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Tradycja ustna i cyfrowe zachowanie

Rdzenne ludy przez tysiące lat przekazywały tradycje i kulturę poprzez ustne opowieści. Społeczność Wiikwemkoong wykorzystuje teraz centrum danych jako jeden ze sposobów zachowania tego dziedzictwa w formie cyfrowej.

Materiał dotyczy rdzennej społeczności Kanady i jej podejścia do przechowywania informacji na własnym terytorium. O projekcie informuje The Hindu, który wskazuje, że centrum danych znajduje się na terytorium Wiikwemkoong w Ontario.

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