50-letnia obywatelka Sri Lanki Ruchira Ranasinghe od trzech lat nie może opuścić Wysp Cooka, ponieważ Nowa Zelandia i Australia odrzucają jej wnioski o wizy tranzytowe. Kobieta chce wrócić na Sri Lankę, w tym aby uczestniczyć w listopadzie w ślubie swojego jedynego syna.

Odmowa tranzytu

Jak informuje BBC News, Ranasinghe przyjechała do Nowej Zelandii w grudniu 2022 roku na dwumiesięcznej wizie turystycznej. Według niej po złożeniu wniosku o azyl otrzymała otwartą wizę pracowniczą dla osób ubiegających się o azyl i podjęła pracę w restauracji. Ranasinghe twierdzi, że restauracja zgodziła się sponsorować jej wniosek o wizę pracowniczą, jednak został on odrzucony, ponieważ osoby ubiegające się o azyl zazwyczaj nie mogą składać wniosków o inne wizy, gdy ich wnioski są rozpatrywane.

Kobieta twierdzi również, że doradczyni imigracyjna poradziła jej, aby tymczasowo wyjechała z Nowej Zelandii i złożyła nowy wniosek o wizę pracowniczą z zagranicy. Udała się na Wyspy Cooka, lecz ponownie spotkała się z odmową. Wyjazd z Nowej Zelandii oznaczał także naruszenie warunków jej wizy związanej z wnioskiem o azyl.

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Alternatywne trasy

Ranasinghe trzykrotnie bezskutecznie ubiegała się o nowozelandzką wizę tranzytową i cztery razy o australijską. Immigration New Zealand przekazał BBC, że odrzucił wnioski, ponieważ nie był przekonany, że jej rzeczywistym zamiarem był wyłącznie tranzyt przez kraj. Biuro ministra imigracji dodało, że eskorta lub użycie kajdanek nie wyeliminowałyby możliwości złożenia kolejnego wniosku o azyl.

Inne międzynarodowe trasy z Wysp Cooka prowadzą przez Tahiti lub Hawaje. Aby jednak wnioski wizowe dotyczące tych kierunków mogły zostać rozpatrzone, Ranasinghe musi osobiście przekazać dane biometryczne w Nowej Zelandii. Na wyspach bezpłatnie zapewniono jej zakwaterowanie dla personelu w hotelu, a miejscowi pomagają jej w zdobyciu żywności i odzieży. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sri Lanki oświadczyło, że podejmuje niezbędne kroki, aby ułatwić jej powrót do domu.

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