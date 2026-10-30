Wraz z początkiem pory deszczowej nad Wyspami Tiwi na północy Australii ponownie zaczęła formować się burza Hector — gigantyczna chmura, którą z Darwin zwykle można zobaczyć nad wyspami około godziny 15:00. Jest to jedyna na świecie burza mająca własną nazwę, informuje ABC News Australia.

Burza o wysokości do 20 kilometrów

Nazwę Hector burzy nadali piloci z okresu II wojny światowej: wykorzystywali jej przewidywalne położenie jako punkt orientacyjny podczas lotów między Darwin a Papuą-Nową Gwineą. Jednocześnie rdzenne społeczności Wysp Tiwi od dawna znały to zjawisko i uwzględniały zmiany pogody w tradycyjnym kalendarzu obejmującym trzy główne i 13 mniejszych pór roku.

Hector pojawia się w okresach Tiyari i Jamutakari, które trwają od września do lutego. Jedna z mniejszych pór roku — Pumwanyingari — również wiąże się z popołudniowymi burzami, wzrostem wilgotności i rozwojem chmur.

Chmura burzowa może osiągać 20 kilometrów wysokości, przebijać się przez troposferę do dolnej stratosfery oraz przybierać charakterystyczny płaski wierzchołek. Zawiera miliony ton wody, przenosi ciepło i wilgoć z powierzchni tropików do górnych warstw atmosfery i może przynieść do 50 milimetrów opadów w ciągu kilku godzin.

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Dlaczego Hector pojawia się niemal codziennie

Regularność burzy wyjaśnia geografia Wysp Tiwi. Wyspa Melville ma około 50 na 100 kilometrów: jest wystarczająco duża, aby jej środkowa część nagrzewała się w dzień nawet o 5 stopni Celsjusza bardziej niż wybrzeże, a jednocześnie wystarczająco mała, by docierało tam wilgotne powietrze morskie.

Każdego dnia chłodniejsze i gęstsze powietrze znad morza przemieszcza się ze wszystkich stron ku ciepłemu centrum wyspy. Tam prądy powietrza zbiegają się i zmuszają gorące, wilgotne powietrze do wznoszenia się. Ochładza się ono i kondensuje, tworząc potężną chmurę kłębiasto-deszczową; cząstki lodu w niej tworzą warunki do wyładowań atmosferycznych.

W przypadku braku wiatrów monsunowych lub cyklonów Hector będzie formował się przez większość dni w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W maju południowo-wschodnie wiatry pory suchej z kontynentu zatrzymują ten codzienny cykl.

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