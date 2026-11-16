Naukowcy z Uniwersytetu w Szardży wykryli ogólnie odwrotny związek między karmieniem piersią a objawami depresyjnymi u matek w Lesotho, Mozambiku, Nepalu i Bangladeszu. Analiza objęła 12 257 matek w wieku od 15 do 49 lat i opierała się na danych z badań demograficznych i zdrowotnych, donosi News-Medical.

Dane z czterech krajów

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Discover Mental Health. Objawy depresyjne oceniano na podstawie pytań ankietowych zaadaptowanych z Patient Health Questionnaire. Autorzy zastosowali odrębne dla każdego kraju oraz połączone modele regresji logistycznej, uwzględniając wiek matek, poziom wykształcenia i zamożność gospodarstw domowych.

W całej próbie 94,3% uczestniczek nie zgłosiło objawów depresyjnych, a 5,7% je zgłosiło. W czasie badania 96,1% matek karmiło piersią. Autorzy zaznaczyli, że odwrotny związek między karmieniem piersią a objawami depresyjnymi był bardziej konsekwentny w Bangladeszu oraz w połączonej analizie wszystkich czterech krajów.

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Odsetek matek z objawami depresyjnymi wyniósł 6,3% w Lesotho, 7,6% w Mozambiku, 4% w Bangladeszu i 5,1% w Nepalu. Najwyższy odsetek karmienia piersią odnotowano w Nepalu — 98,9%; w Lesotho wyniósł on 92,3%, w Mozambiku 96,3%, a w Bangladeszu 95,7%.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślili, że siła i istotność statystyczna wykrytego związku różniły się między krajami. Wskazali także na ograniczenia pracy: analiza objęła tylko cztery państwa — dwa w Afryce i dwa w Azji Południowej.

Badacze uważają, że programy wsparcia karmienia piersią mogą być punktem wyjścia do integracji opieki nad zdrowiem psychicznym matek. Jednocześnie wzywają do przeprowadzenia badań podłużnych, aby dokładniej ustalić czasowy związek między karmieniem piersią a depresją matek.

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