Grudniowe wybory powszechne w Sudanie Południowym mogą napotkać poważne przeszkody organizacyjne: kraj nie ma krajowego rejestru wyborców, miliony ludzi są przesiedlone, a podpisany tekst znowelizowanej ustawy wyborczej nie został opublikowany. Informuje o tym Nation Kenya.

Wybory mają zakończyć okres przejściowy po konflikcie. Od 2018 roku krajem rządzi oparty na podziale władzy rząd kierowany przez Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu (SPLM), w skład którego wchodzi główna siła opozycyjna SPLM-IO. Głosowanie ma zastąpić ten przejściowy system władzami wybranymi przez obywateli.

Rejestracja i osoby przesiedlone

Krajowa Komisja Wyborcza planuje ręcznie rejestrować wyborców w papierowych księgach rejestracyjnych, a następnie wprowadzać dane do systemu komputerowego. Wymaga to przeszkolenia tysięcy pracowników, weryfikacji rejestru, zatwierdzenia kandydatów, wydrukowania kart do głosowania oraz zorganizowania głosowania w całym kraju.

Zadanie komplikują złe drogi, sezonowe powodzie i rozproszone rozmieszczenie ludności. Około 2,5 mln mieszkańców Sudanu Południowego to osoby wewnętrznie przesiedlone, a ponad 2,3 mln uchodźców przebywa w państwach sąsiednich, w tym w Kenii i Ugandzie. Wielu z nich nie ma ważnych dokumentów. Według publikacji komisja wyborcza planuje zezwolić na potwierdzanie tożsamości przez lokalnych wodzów, aby osoby bez dokumentów tożsamości mogły uczestniczyć w procesie.

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Niepewne zasady i presja kalendarza

Prezydent Salva Kiir 21 września 2026 roku podpisał zmiany do ustawy o wyborach krajowych, które określają procedurę głosowania, okręgi wyborcze oraz liczebność parlamentu. Jednocześnie podpisanego tekstu dokumentu nie udostępniono ani opinii publicznej, ani uczestnikom procesu wyborczego, co pozostawia niepewność co do zasad i kolejności poszczególnych etapów.

Dodatkową presję wywierają prawybory rządzącego SPLM. Setki osób ubiegających się o mandaty złożyły wnioski o nominacje partyjne do parlamentu i na stanowiska gubernatorów. Kandydaci nie mogą zakończyć oficjalnej procedury zgłaszania kandydatur, dopóki partia nie wyłoni swoich przedstawicieli. Prawyborom towarzyszą także zarzuty manipulacji i spory dotyczące wyboru kandydatów.

Wybory w kraju były już wielokrotnie odkładane: najpierw z grudnia 2022 roku na 2024 rok, a następnie na 2026 rok z powodu opóźnień we wdrażaniu postanowień porozumienia pokojowego. Autor materiału zaznacza, że możliwymi wariantami są techniczne przesunięcie głosowania lub przeprowadzenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych w różnych miesiącach w ramach jednego procesu. Jednocześnie podstawy prawne takich kroków pozostają niejasne.

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